Через цифру - к Русскому миру

На состоявшемся 16 декабря круглом столе «Россия для мира: цифровизация русскоговорящего населения за рубежом» участники подвели итоги 2019 года по реализации проектов Россотрудничества в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики».

В мультимедийном пресс-центре МИА «Россия сегодня» выступали знаковые спикеры программы, а также были прямые включения участников из Беларуси и Киргизии и Казахстана.

«Наши планы осуществились, хотя мы очень боялись, что это будет сложно сделать за такое короткое время», - честно призналась журналистам руководитель Россотрудничества Элеонора Митрофанова, - На зарубежных рынках и для зарубежной аудитории мы являемся единственными исполнителями подобных проектов».

Основная цель - это формирование профессиональной заинтересованности в изучении русского языка и культуры, основанной на интересе к цифровой экономике. Иными словами, через компьютеры и цифру - к Русскому миру.

По ее словам, Россотрудничество активно внедряет новые подходы в своей работе на этом поле «мягкой силы»: акцентирует внимание на молодежи, делает фокус на странах СНГ, работает не только в территориальных центрах, но и по всей стране, использует комплексный подход. А также работает и с дальним зарубежьем - через своих многочисленных партнеров, обращая внимание на Евразийское пространство.

И вот результат - 40 мероприятий в 20 странах (по 3-4 мероприятия в странах СНГ).

Собственно, именно этих действий давно и ждали от Федерального агентства и, цитируем Элеонору Митрофанову: «Они оказались очень востребованными зарубежной аудиторией - сейчас все проекты мы реализуем с превышением запланированных показателей».

Со следующего года Россотрудничество при поддержке МИД РФ начинает разработку программы «Русское образование и русский язык за рубежом».

Но пока о результатах этого года. О них подробно рассказал зам.руководителя Россотрудничества Павел Шевцов: 27 грантов, 31 проект, 81 страна и 98 представительств - все это работало на то, чтобы сформировать осознанное цифровое поведение, повысить цифровую грамотность.

Всего было запущено более 40 международных ресурсов для учителей и школьников по всему миру.

В этих проектах приняли участие Российское общество «Знание», МГТУ им. Н.Э. Баумана, университет «Иннополис», университет ИТМО, МГПУ, РУДН, Финансовая академия, организация «Кибер Россия», «Национальный детский фонд», IBS Group. На реализацию потрачено 649 729 миллионов рублей.

Форматы мероприятий были самые разные: сетевые образовательные курсы для школьников и преподавателей, образовательные онлайн-программы, международные конкурсы и олимпиады по цифровой экономике, хакатоны.

«Грантовая политика встретила живой отклик в странах-участницах», - сообщил Павел Шевцов, - Интерес вызвали «Российская цифровая неделя» в Италии и Польше, конкурс педагогического мастерства «Закачай знания», конференции в университетах».

Во всех этих активностях приняли участие 31 тысяча человек, 26 тысяч учеников и 4 тысячи преподавателей. «Конечно, программы необходимо усовершенствовать, но мы достигли того технического уровня, который перед собой поставили - эти результаты достаточно высоко оценены: мы в очень позитивном русле позиционируем Россию, как цифровую державу», - добавил Павел Шевцов.

Председатель Российского общества «Знание» Любовь Духанина рассказала о совместном с агентством проекте, который был внедрен в Беларуси - это дистанционный центр цифровой грамотности для профподготовки и переподготовки учителей русскоязычных школ в сфере цифровой экономики. Проходил он в 7 города-партнерах. И в общем-то, рассказывал учителям о базовых вещах, известных каждому современному школьнику: компьютерная, медийная и информационная грамотность, цифровая безопасность, умение работать с соцсетями, банковскими картами и платежами, умение создавать медиатексты. Таким скилам по программе обучается 1800 человек.

«Мы с этим проектом попали в точку», - сообщила Любовь Духанина, - Получили большое количество позитивных откликов от учителей».

К слову, за откликами далеко ходить было не нужно - последовало прямое включение из Беларуси - от непосредственных участников программы. Педагогов привлекло то, что обучаться можно было дистанционно - в любое время и в любом месте - и они стали активно присылать свои заявки!

Для понимания: в Беларуси нет проблем с русским языком - он там второй государственный, цель программы другая - не упустить сегмент учителей «50+», чтобы говорить с детьми на одном языке, нужно быть на голову выше их. Поэтому этот поколенческий информационный разрыв и нужно сокращать.

«Потому проект вызвал большой интерес - хочется, чтобы обучение продолжилось, потому что цифровизацию мы остановить не можем», - хором заявили белорусские педагоги.

Заместитель директора Межотраслевого инжинирингового центра МГТУ им. Н.Э. Баумана Маргарита Стоянова рассказала о международном хакатоне «Composite battle VR», который также вызвал большой восторг у участников и желание его повторить. В рамках этого проекта внедрялись цифровые технологии в образовательный процесс по инженерным специальностям: технология композитов, материаловедение. Лабораторные работы проводитесь заочно - в виртуальной реальности.

«С одной стороны проект позволяет изучать русский язык через цифровые технологии, с другой - вызывает у многих участников желание учиться в российских вузах и работать в России», - заявила Маргарита, - Хочется верить, что это проект будет жить дальше».

Еще об одном проекте, который без преувеличения, стал явлением, рассказал председатель правления АНО «КИБЕР СТРАНА» Роман Поволоцкий. Это «Кибер Книга» - цифровой учебник для освоения программирования в игровой форме.

«В один момент мы решили совместить компьютерные игры и образование, и нашли сильного партнера, который нас поддержал - Россотрудничество, - рассказывает Роман. - Сделали проект за три месяца: скорость плюс качество! Когда мы увидели эффект от проекта, то были в шоке - это 100-процентное проникновение».

«Кибер Книга» представлена в 23 странах, в планах - распространить ее на 60 стран. Дети изучают его с 5 класса: вместо привычного урока информатики - язык программирования. И, как повторил Поволоцкий, в итоге - ошеломительный эффект: пройдя курс, ребенок не только овладеет навыками программирования, но и как следует изучит синтаксис и семантику языка С±.

По словам Элеоноры Митрофановой, программа продолжится и в следующем году, а в 2021-м будет пересмотрено ее финансирование.

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