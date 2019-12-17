Воспитатели детсадов мало знают о детях и не умеют разговаривать с родителями

Рособрнадзор подвел итоги исследования качества образования в детских садах. Неужели теперь и дошкольников будут мучать проверками? Нет, эксперты оценивали условия, в которых занимаются наши дети. А вовсе не их самих.

- В детских садах не может проводиться никаких аттестаций — об этом говорит 64 статья федерального закона «Об образовании», - объяснила и.о. директора Института изучения детства, семьи и воспитания Российской академии образования Татьяна Волосовец. - Поэтому мы можем изучать только условия в детсадах — кадры и их компетенции, какая среда для развития.

Учат хорошо, кормят плохо

Выяснилось, что до идеала наших детским садам пока далеко. Лишь 10 процентов детсадов уверенно дотянули до уровня Федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС).

- Пока мы проводили только апробацию, в ней участвовали около 500 детсадов. То есть, судить по этим результатам о всей стране нельзя, -предупреждает директор Национального института качества образования Ирина Федосова. - Однако, мы отметили ряд наиболее проблемных показателей — это работа с детьми с ограниченными возможностями здоровья, безопасность питания и здоровья воспитанников.

В части образования у нас результаты неплохие. Всё, что касается социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития детей, детсады отрабатывают на уровне ФГОСов.

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Но есть проблемные области, которые сами-то педагоги оценили достаточно высоко. А экспертная оценка оказалась куда строже.

- Многие воспитатели отметили, что у них хорошо налажено взаимодействие с родителями, - продолжает Ирина Федосова. - Но когда в детсады пришли эксперты и побеседовали с педагогами, посмотрели на информационные стенды и сайты, обнаружилось, что это далеко не так. Дело в том, что воспитатели дважды в день видят родителей, когда те приводят и забирают детей. И на основании этого они полагали, что получат высокую оценку. Но на самом деле даже не знали, каким именно должно быть взаимодействие с родителями.

Напомним: согласно ФГОС воспитатели не просто должны принимать ребенка от родителей с рук на руки - но и помогать им в воспитании малыша, раскрытии его талантов и интересов, рассказывать о его успехах и проблемах, оказывать психолого-педагогическую поддержку во всем, что касается воспитанника и вовлекать взрослых в образовательный процесс. Ну а мамы с папами, помимо непосредственно родительских обязанностей, должны предоставлять педагогам полную информацию обо всем, что происходит с ребенком, чтобы воспитатели могли правильно выстроить общение и занятия. Увы, пока всё это только в теории.

Похожая ситуация и с пониманием интересов ребенка. Педагоги уверены, что знают и хорошо понимают своих воспитанников. Но по факту в детских садах нет ни записей наблюдений, ни портфолио для каждого ребенка, ни результатов диагностик. Всё это приводит к тому, что в первом классе педагог ничего не знает о тех детях, которые к нему придут, и вынужден работать с ними с чистого листа.

- Воспитатели сами не всегда понимают, какие требования предъявляет школа — и в итоге в первый класс приходят дети с неразвитой речью, - приводит пример Ирина Жданова, заместитель директора Московского центра развития кадрового потенциала образования. - И это вопрос не только профессионализма педагогов, но и преемственности детского сада и школы.

И что с этим делать?

Пока эксперты не спешат делать громкие заявления - как минимум, до тех пор, пока новая методика не пройдет апробацию и исследование не выйдет на всероссийский масштаб.

- Сейчас мы анализируем лучшие практики работы тех детсадов, кто показал самые высокие результаты, - подытоживает Татьяна Волосовец. - Например, в Перми есть интересный опыт электронного портфолио детсадовца, куда собираются все его оцифрованные рисунки и поделки, чтобы можно было отследить динамику развития. К сожалению, есть и законодательные ограничения, связанные с медицинской тайной - так, были случаи, когда родители пытались скрыть от педагогов, что у ребенка проблемы с развитием. Конечно, без помощи специалистов эти сложности не уходят. Поэтому важно говорить не только о повышении квалификации педагогов, но и росте родительской ответственности.

Публичную порку детсадам с низкими результатами устраивать не будут, но возьмут на карандаш. А вот тем организациям, кто набрал хорошие баллы в рамках проверки, предлагают написать об этом у себя на сайтах - и тогда у родителей будет выше стимул отдать ребенка именно туда.

Почему это важно?

Зачем вообще нужно так следить за качеством образования в детских садах? Дело в том, что именно в дошкольном возрасте закладываются все самые важные навыки человека — его коммуникативные способности и эмоциональный интеллект, когнитивное и речевое развитие и даже математические навыки! И, как показало исследование, дети в «хороших» детсадах опережают своих сверстников в развитии почти на год.

- Речь не идет об умении читать или писать — для этого есть так называемый букварный период в первом классе, - рассказывает Татьяна Волосовец. - В детском саду малыши готовятся к школе, в основном, психологически. Но у всех разный темп развития, кто-то всё ловит на лету, а кому-то надо три раза повторить. И важно, чтобы воспитатели умели учитывать интересы и особенности каждого ребенка так, чтобы с одной стороны, подготовить их к школе, а с другой — не перегрузить, и сохранить им счастье и детство.