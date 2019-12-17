Новое постановление о регулировании цен на фармрынке: Подешевеют или исчезнут импортные лекарства

Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление об обязательной перерегистрации цен на лекарства в 2019 - 2020 гг. Речь идет о препаратах из списка жизненно необходимых и важнейших лекарств (ЖНВЛП). Напомним, лекарства из этого перечня государство закупает для льготников, а также для пациентов стационаров (больниц), которым все необходимые препараты полагаются бесплатно. Ну и в аптеках мы, простые покупатели, тоже приобретаем за свой счет препараты из списка ЖНВЛП.

Ввиду повышенной социальной значимости таких медикаментов и чтобы не разориться на госзакупках, правительство установило систему регулирования цен. Суть в том, что производители лекарств из списка ЖНВЛП заявляют о своей отпускной цене, она регистрируется. А затем посредники и аптеки могут устанавливать свои торговые надбавки не выше разрешенных пределов.

И вот та самая отпускная цена у импортных лекарств в России порой оказывается заметно выше, чем в других странах. Исправить эту «дискриминацию» планируется с помощью нового постановления. В нем прописан механизм, по которому Минздрав и Федеральная антимонопольная служба могут в одностороннем порядке снижать цены на препараты, если посчитаю их завышенными.

- Изначально намерения благие, - соглашается аналитик фармрынка Николай Беспалов. - Действительно, известны случаи, когда производители зарубежных препаратов регистрировали свою продукцию у нас по ощутимо завышенной цене. В такой ситуации повышается риск, что государственных бюджетных средств не хватит на закупки того или иного лекарства в полном объеме. А это значит, что льготники останутся без положенных им препаратов.

С другой стороны, не стоит всех подряд зарубежных производителей стричь под одну гребенку, считает эксперт. К примеру, известно, что изначально расходы для выхода на наш фармрынок для компании могут оказаться значительно выше, чем в других странах, поясняет Беспалов. Один из ярких примеров - необходимость заново проводить дорогостоящие клинические исследования в России для тех препаратов, которые уже успешно испытаны и зарегистрированы, скажем, в Европе. Фармкомпания несет дополнительные серьезные издержки, которые и старается потом компенсировать, повышая цену.

Словом, в каждой ситуации следовало бы разбираться, учитывать конкретные обстоятельства.

- У нынешнего постановления правительства могут быть «побочные эффекты», - размышляет Николай Беспалов. - Часть иностранных производителей может не согласиться с обязательным снижением цены (этого потребует наша антимонопольная служба, если выяснит, что в других странах отпускная цена таких лекарств ниже. - Авт.). И в конечном счете это может закончиться исчезновением тех или иных препаратов.

Впрочем, точно прогнозировать вероятность того или иного результата - удешевление лекарств или рост дефицита, эксперты пока все-таки не берутся. Говорят: поживем - увидим.