Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства
В 2019-2020 годах произойдет перерегистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП). Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.
«Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», - сказал глава правительства
Премьер рассказал, что предусмотрено два варианта перерегистрации. Первый является добровольный, второй – обязательным. В последнем случае государство берет на себя инициативу перерегистрации цен. Премьер пояснил, что такой сценарий предусмотрен для снижения цен в том, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене.
Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства. Согласно документу, стоимость может быть увеличена один раз в календарный год.
ИСТОЧНИК KP.RU