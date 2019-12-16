2019-12-16T16:19:11+03:00
Общество

Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства

Премьер назвал два сценария для этой процедуры
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Установлены правила перерегистрации на жизненно важные лекарстваУстановлены правила перерегистрации на жизненно важные лекарстваФото: Мария ЛЕНЦ
Изменить размер текста:

В 2019-2020 годах произойдет перерегистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП). Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», - сказал глава правительства

Премьер рассказал, что предусмотрено два варианта перерегистрации. Первый является добровольный, второй – обязательным. В последнем случае государство берет на себя инициативу перерегистрации цен. Премьер пояснил, что такой сценарий предусмотрен для снижения цен в том, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства. Согласно документу, стоимость может быть увеличена один раз в календарный год.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Курившая в постели женщина умерла от ожогов в Москве
Банкиры поддержали идею переселять аварийные дома с помощью ипотеки
Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства
Путин подписал закон о временном запрете бывшим сотрудникам ФСБ выезжать за границу
Путин подписал закон об отмене комиссии за «банковский роуминг»
Глава Минздрава рассказала, кто будет получать бесплатные лекарства с 2020 года
Защита экс-министра финансов Подмосковья обжалует приговор
В Эстонии извинились за слова главы МИД, назвавшего премьера Финляндии кухаркой
Минэку предложили ряд мер, чтобы повысить уровень доверия к силовикам
Путин рассказал об усилении позиций России на мировом рынке оружия
Вологодские бюджетники получат прибавку к зарплате
Тело мужчины без головы и кистей рук нашли в Подмосковье
Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам тюрьмы
Песков рассказал о разнице в подходах Зеленского и Порошенко
В Совфеде рассказали, как перегнать Америку
Автомобили Opel возвращаются на российский рынок
Вейперы страдают от заболеваний лёгких на треть чаще, чем некурящие
В Сети опубликовали видео воздушной дуэли истребителей МиГ-31БМ
"Нуждаются в адаптации": В МИД Украины заявили о необходимости пересмотра Минских соглашений
Песков ответил на вопрос о том, как Путин встретит Новый год