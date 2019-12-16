Медведев утвердил правила перерегистрации на жизненно важные лекарства

СЕГОДНЯ 16:19 2019-12-16T16:19:11+03:00

Премьер назвал два сценария для этой процедуры

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В 2019-2020 годах произойдет перерегистрация цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарства (ЖНВЛП). Соответствующие постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев.

«Я подписал постановление, которое устанавливает правила обязательной перерегистрации в текущем периоде, то есть в 2019-2020 годах, цен на лекарства из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств», - сказал глава правительства

Премьер рассказал, что предусмотрено два варианта перерегистрации. Первый является добровольный, второй – обязательным. В последнем случае государство берет на себя инициативу перерегистрации цен. Премьер пояснил, что такой сценарий предусмотрен для снижения цен в том, когда производитель завышает стоимость препарата в России по отношению к зарубежной цене.

Напомним, в июне президент России Владимир Путин подписал закон о предельных отпускных ценах на жизненно важные лекарства. Согласно документу, стоимость может быть увеличена один раз в календарный год.

ИСТОЧНИК KP.RU