Русские в Русской Америке

Конец года - время подводить различные итоги. В том числе и экспедиционные. Летом прошла одна из интереснейших экспедиций РГО - «Русские крепости Аляски». Но до сих пор еще ее участники обрабатывают обширные результаты, готовят фотовыставки и монтируют документальный фильм.

О секретах дальнего историко-географического похода рассказал гость совместной программы «КП» и РГО «Клуб знаменитых путешественников» на Радио «Комсомольская правда» (fm.kp.ru) глава Рязанского отделения Русского географического общества Михаил Малахов.

От Сиэтла до Ситки отважные путешественники на яхте прошли более 6 тысяч километров.

Одно из типичных российских поселений на Аляске - редут Святого Михаила, будущий русский Ново-Архангельск, а ныне американская Ситка. Фото: Из архива Рязанского отделения РГО

- Это девятая по счету и заключительная экспедиция по изучению следов Русской Америки, - рассказывает Михаил Георгиевич. - Мы не просто обследовали практически все места русских поселений юго-восточной части Аляски, но и получили точные координаты.

Путешественники сделали также несколько географических открытий. Самые значительные из них - это уточнение места, где на тихоокеанское побережье Нового Света высадились первые европейцы. Сделала это, как известно, команда капитана Чирикова, соратника легендарного Витуса Бернига. Команда Малахова, используя все доступные документы, в том числе и корабельный дневник русского первопроходца, повторила его путь и обнаружила, что историческая точка находится совершенно не там, где считали до этого.

- А второе открытие - это то, что Русская Америка оказалась гораздо шире, чем полагали ученые и географы. И она не ограничивается только Аляской.

Следы российских колонистов обнаружены рязанской экспедицией далеко за аляскинскими территориями - еще в нескольких штатах. И, зная смелость и упорство наших первопроходцев, трудно даже представить, до каких размеров могли разрастись русские владения в Северной Америке, если бы мы оттуда не ушли.

Члены экспедиции в Ситке у памятника правителю русских колоний в Америке Александру Баранову (крайний справа - Михаил Малахов). Фото: Из архива Рязанского отделения РГО

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Михаил МАЛАХОВ - председатель Рязанского областного отделения РГО, ученый, путешественник, общественный деятель. Герой России. Кандидат медицинских наук.

Участник многих уникальных полярных экспедиций, в том числе и организованной «Комсомольской правдой» в 1979 году.

В 1995 году с канадцем Ричардом Вебером за 123 дня прошел полностью автономно на лыжах от Канады до Северного полюса и обратно.

В 2009 году начал серию экспедиций по изучению географии и истории Русской Америки.

ФОТООХОТНИКИ

Вышел птенчик из гнезда...

Читатели продолжают присылать свои снимки дикой природы. Сегодня своим фототрофеем поделился Александр Потапенко из Минска:

Фото: Александр ПОТАПЕНКО

«У меня на даче уже несколько лет живут птицы. Гнезда они вьют на наличниках окон.

Когда менял окна, то гнезда, к сожалению, пришлось убрать, но уже в следующем году все было опять восстановлено!

На фото - птенец, который только что вылетел из гнезда. Он явно ошарашен миром, который открылся перед ним, но хочется пожелать ему всего хорошего!»

Дорогие друзья! Если у вас тоже есть хорошее фото зверей и птиц, да еще с рассказом, как вы его сделали, - вы имеете шанс увидеть его в «Окне в природу».

Присылайте свои работы c пометкой «Фотоохотники» на адрес sazonov@kp.ru.

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