То лапы ломит, то хвост отваливается

Похолодание, сырость и резкие перепады температуры воздуха приводят нас к простуде и гриппу. А как домашние питомцы? Мы узнали у ветеринара, чем опасен сезон простуд для четвероногих.

1. Может ли питомец простыть?

- Вспышки ОРЗ и гриппа в холода бывают только у людей. Да, животные тоже могут простыть, например, переохладившись во время прогулки. У питомца могут появиться насморк и кашель. Но здесь нет ничего общего с сезонными вирусными заболеваниями, - отмечает ветеринар Наталья Соловьева. - Если собака простынет, то из-за нарушения режима выгула, а не потому что на улице холодно и все вокруг чихают.

2.В «большой минус» собаку нельзя выводить на прогулку?

- Питомец, привыкший справлять нужду на улице, лопнет, но не сделает этого дома. Поэтому выводить его нужно в любую погоду, даже если на улице -30 или -50. Главное - соблюдать два правила. Первое: на улицу в мороз выходить в комбинезоне и обуви. Второе: гулять недолго. Сделали маленькие и большие дела - и быстро домой. Кстати, чаще всего зимой болеют бульдоги и собаки с короткими мордашками. Они подвержены ринитам из-за строения мордочек.

3. От сквозняка можно заболеть?

- Собака или кошка не станут лежать там, где дует. Уйдут в другое место.

4. Животные заражают друг друга?

- Да, если будут вместе играть. Молодые собаки в возрасте до 1,5 года чаще всего подхватывают друг от друга парагрипп. Для этой болезни характерен специфический лающий кашель, будто у питомца в горле что-то застряло. Но парагриппом заразиться можно в любое время года, не только зимой. Например, на выставке животных.

Кошки заражают друг друга реже. Из заболеваний самое распространенное - ринотрахеит. Кошка может его подхватить, если не привита, а вы взяли ее с собой в какую-то поездку, например, на дачу, и выпустили погулять по двору. Или, если принесли домой бездомного котенка. Беспризорник может оказаться переносчиком заболевания.

- Чем мельче пес, тем страшнее мороз!Фото: Олег ЗОЛОТО

5. Давать ли зимой витамины?

- Кошкам и собакам, если у них правильное сбалансированное питание, не нужны никакие бады или дополнительные витамины для укрепления иммунитета. Если увидите рекламу препаратов, которые советуют давать животным в холода, не ведитесь. Это лишь способ выманить у вас деньги.

6. А прививки от гриппа нужны?

- Собакам и кошкам во время холодов не нужно делать никаких дополнительных прививок. Вакцинацию питомцы проходят строго раз в год. Время отсчета - предыдущая дата прививки.

Кошкам делают комплексную прививку от чумки, бешенства, ринотрахеита, кальцивироза и хламидиоза. Многие считают: если кошка домашняя и не выходит на улицу, значит, ее не нужно прививать. Это заблуждение. Заразу можно принести из подъезда или с улицы.

Собакам делают комплексные прививки от чумы, парагриппа, гепатита, бешенства, лептоспироза и энтерита.

ВАЖНО!

- За 10 - 12 дней до вакцинации нужно избавиться от блох и клещей.

- Отложите прививку, если у питомца насморк, расстройство желудка, пропал аппетит и т. п.

- Щенкам делают прививку в возрасте 2 - 3 месяцев, интервал между вакцинацией - три недели. Следующая делается через год. Котят прививают в возрасте 8 недель.

- На адаптацию питомца к прививке уходит до двух недель. В этот период сократите время пребывания с животным на улице, особенно в дождь и мороз, и не купайте. Максимум - можно протирать лапы.

7. Питание во время холодов должно быть особым?

- Не нужно зимой переводить домашних собак на более жирное питание. Это правило действует лишь в отношении сторожевых собак, живущих на улице. В жару, к примеру, они едят раз в день, а зимой их кормят два раза в день. Или добавляют к сухому корму мясо и другие продукты.

Кошек перекармливать зимой тоже не нужно. На спецкорма переводят только в том случае, если животное сильно растолстело или, наоборот, потеряло в весе.

КСТАТИ

Если дома слишком жарко

- Следите за температурой воздуха в помещении. Прохладу питомцы переносят легче, чем жару. Понять, что дома слишком душно, просто. Четвероногие становятся менее подвижными, у них пропадает аппетит, и им все время хочется спать. Самая комфортная температура, когда в комнате от +20 до +25 градусов.

- Если собака высовывает язык, значит, ей жарко, если так делает кот, значит, ситуация близка к критической.

- Чрезмерная влажность тоже вредна. Оптимальные показатели для помещения - 40 - 60%. Если сильно влажно, включайте обогреватель. Если чересчур душно - проветривайте квартиру или купите увлажнитель воздуха.

- Зимой, когда отопительный сезон в разгаре, меняйте воду в мисочках, она быстро нагревается. Наливайте новую два раза в день: утром и вечером, особенно, если кормите питомца сухим кормом.

НА ЗАМЕТКУ

- Кошки и собаки могут начать лысеть, если температура воздуха дома больше +25 градусов.

- Если у питомца зимой появилась перхоть или начала шелушиться кожа, это не значит, что он страдает из-за жары и нужно срочно бежать за увлажнителем воздуха. Вспомните, как часто вы купаете собаку. Это нужно делать не чаще чем раз в два-три месяца, чтобы не смыть защитный слой кожи. Шампуни якобы для ежедневного мытья животных опасны. Нельзя питомцев мыть каждый день, это чревато дерматитами.

- Если питомец постоянно чешется, подумайте, не часто ли вы меняете ему корм. Некоторые владельцы наслушаются соседей или консультантов в магазинах и набирают по 10 - 20 разных видов. Неделю одним кормят, неделю вторым. Не стоит так делать. Это вредит животному.