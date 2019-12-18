МегаФон разместил передвижную базовую станцию на празднике в честь Кремлевской елки

Сотовый оператор МегаФон разместил передвижную базовую станцию в Бородинском лесничестве Можайского городского округа. Именно здесь была найдена ель, которая все праздники будет украшать Соборную площадь Московского кремля. Благодаря появлению мобильного комплекса в дни подготовки и застройки площади в районе была обеспечена устойчивая связь.

«Кремлёвская ёлка – это не просто символ Нового года на Красной Площади. Все новогодние каникулы она будет радовать горожан, жителей России и туристов со всего мира, решивших встретить Новый год и Рождество в Москве. Мы с радостью откликнулись на приглашение и просьбу помочь организовать связь в лесничестве и поучаствовать в создании праздничного настроения и сборах лесной красавицы в Москву для украшения главной площади страны», - рассказал директор по сетевой инфраструктуре МегаФона Валентин Полозенко.

Фото: пресс-служба ПАО "Мегафон"/РИА "Новости".

В этом году для установки на Соборной площади была выбрана 90-летняя елка высотой 25 метров. Специальная комиссия, отбиравшая дерево, обращала внимание на форму кроны и сохранность ветвей.

В Кремль ель доставили в минувшие выходные. Дерево провезли через ворота Спасской башни. На Соборной площади новогоднее дерево будет стоять до окончания праздников, а после этого его отправят на переработку и изготовят из древесины памятные сувениры.

«Верим, что тысячи детишек со всей страны будут счастливы, глядя на нашу прекрасную ёлку. Готовы уже сейчас подобрать ёлку для следующего года. Надеемся, что это будет настоящая, добрая, красивая новогодняя история», – отметил глава Можайского городского округа Дмитрий Абаренов.

Фото: пресс-служба ПАО "Мегафон"/РИА "Новости".

Мобильный комплекс МегаФона на базе КАМАЗа, временно размещенный на месте спила Кремлевской елки, обеспечил стабильное радиопокрытие. Уникальность станции заключается в ее обособленности от стационарных объектах связи, благодаря этому комплекс можно разместить практически на любой территории. В частности, установка может обеспечить надежную связь в поле или лесном массиве, вдали от жилой инфраструктуры. А там где связь уже есть, мобильная станция может значительно улучшить емкость сети, что бывает полезно во время проведения массовых мероприятий, например, спортивных состязаний или концертов.

Фото: пресс-служба ПАО "Мегафон"/РИА "Новости"

МегаФон – оператор цифровых возможностей, предлагающий решения на базе облачных технологий, IoT, Big Data. Компания является трехкратным обладателем награды за «Самую быструю сеть мобильной связи в России» от компании Ookla, а также победителем в рейтинге самых влиятельных компаний Интернета вещей 2018 в России по данным Rusbase.