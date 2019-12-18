2019-12-18T14:02:07+03:00
Политика

Войны в Европе не будет - до 2050 года: Глава Генштаба заявил о подготовке НАТО к большому конфликту

Валерий Герасимов выступил перед военными атташе в Москве
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Комментарии: comments13
Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАССНачальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Фото Михаил Метцель / ТАСС
Изменить размер текста:

Генерал Герасимов привел несколько бронебойных фактов.

За последние три года страны альянса увеличили расходы на оборону на 130 млрд долларов.

Сформирован комплект сил и средств высокой готовности.

Созданная в 2018-м формула «Четыре тридцатки» предусматривает, что НАТО за 30 дней развернет 30 кораблей, 30 эскадрилий и 30 мехбатальонов. На своих восточных рубежах.

Интенсивность военных учений блока в акваториях Балтийского и Черного морей и в странах Балтии и Польши резко возросла.

Какую оценку дал глава российского генштаба этим телодвижениям?

- Действия альянса усиливают напряженность и снижают уровень безопасности на линии соприкосновения Россия-НАТО, - прямо заявил Герасимов.

Что предпринимает Россия?

- Снижение рисков опасных инцидентов в военной сфере должно оставаться важнейшим направлением диалога между Россией с одной стороны, США и НАТО — с другой, - сообщил генерал армии военным атташе.

Когда представитель Норвегии спросил, ждать ли до 2050 года большой войны, Герасимов ответил:

- Предпосылки для возникновения крупномасштабной войны отсутствуют.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
ФСИН России: Акция "Бездомный полк" оказалась провокацией
В ведомстве пояснили, что бюджетные ассигнования, предусмотренные на предоставление единовременной социальной выплаты, пока не позволяют решить проблемы всех нуждающихся в улучшении жилищных условий
Новости 24
Больше миллиона школьников проучаствовали в "Культурном марафоне" Яндекса
США отобрали у Сноудена право на получение доходов от книги
В ФСБ назвали причину задержания японских рыболовецких судов
Украина договорилась с Румынией о реверсных поставках газа
Россияне стали меньше покупать хлеб в ноябре
В протестах в Киеве пострадали 23 полицейских, 10 гражданских и один журналист
Вандалы столкнули памятник Максиму Горькому с постамента в Харькове
Контрактники пройдут тест на экстремизм
Парень умер от падения на катке на Красной площади
Фонд кино решил, какие фильмы получат господдержку
В Кремле прокомментировали сообщения об обысках в компаниях Гуцериева
Песков ответил на вопрос о самом главном событии 2019 года
Президент Хорватии выступила перед избирателями на фоне фотографии с Путиным
Собянин: «Москва даёт работу 5 миллионам граждан со всей России»
Больше всего убийств в России происходит 1 января