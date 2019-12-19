2019-12-19T15:31:08+03:00
Умные вещи

Операция по спасению апельсина и пранк в супермаркете: TikTok подвёл итоги года

В рейтинге также перечислены самые популярные артисты, песни, эффекты и челленджи
Ася КУЗНЕЦОВА
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Ведущая платформа для создания и просмотра коротких мобильных видео подвела итоги 2019 года в России. Статистика показала, что в месяц россияне в среднем просматривают 16,25 млрд роликов и размещают 20,83 млн. Также пользователи каждый месяц делились 23 млн и лайкали 1,62 млрд видео.

Итогом 2019 года стали рейтинги лучших роликов, их создателей, лучших челленджей, самых популярных знаменитостей и композиций.

Десять роликов, ставших самыми популярными за год в российском TikTok, показали пользователям розыгрыш в супермаркете, самые длинные ноги, самый изящный баскетбольный бросок и даже операцию спасения апельсина.

Самый красивый бросок.

Главным челленджем года стал танец на песню группы Little Big "I'm OK". Простые для повторения движения полюбились не только российским пользователям, но и всему миру. Абсолютный рекорд побил челлендж "смена внешности", в котором россияне демонстрировали как они взрослели. За две недели такие ролики набрали 400 млн просмотров.

Лучшие авторы видео в 2019 году показали как нравится пользователям творческий подход и оригинальный контент. Самым популярным автором роликов категории "искусство" стал Салават Фидаи, создающий миниатюрные скульптуры, которые он вырезает на грифеле карандашей. В категории юмор наиболее востребованными стали близнецы Верзаковы, которые воссоздают любимые сцены из мультфильмов подручными средствами.

Пранк в супермаркете.

Самыми знаменитыми звёздными аккаунтами стали страницы Егора Крида и Ольги Бузовой, у каждого из которых больше миллиона подписчиков. Крид попал в то не только благодаря количеству поклонников своих видео, но и благодаря своей песне "Сердцеедка", занявшей второе место из десяти в хит-параде TikToka, уступив только песне "Пчеловод" дуэта RASA. Остальные места в топе музыки заняли песня "Королева танцпола" Джаро & Ханза, "Прятки" HammAli & Navai, "Прятки" Ольги Бузовой, "Алёнка", "Витаминка" и "Незабудка" Тимы Белорусских, композиция "До встречи на танцполе" братьев Гаязовых, а также песня "Самолёты" Лёши Свика.

Пользователи используют различные эффекты для создания видеороликов на платформе TikTok. Самыми популярными из них стали приближение изображения головы и добавление усов.

Челлендж "I'm ok".

Челлендж "смена внешности".

ИСТОЧНИК KP.RU

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