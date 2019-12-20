Танцуйте, дедушки, любите девочек!

В них говорилось про «барышню и старикана», а также упоминалась формулировка «пока смерть не разлучит их». Я сперва даже подумала, что штампик про смерть - это название очередного как бы документального фильма. Ан нет. Названием стал другой штампик, но более безобидный для здоровья престарелых героев - «Бес в ребро».

Как вы понимаете, речь шла о тех знаменитых и небедных людях, которые в преклонном возрасте женятся на молоденьких. Фамилии их мелькают в печати или подобных же фильмах год за годом, но здесь к списку был присоединен еще и расчленитель Соколов. Трогательно, не правда ли? С одной стороны - вечная Виталина, не устающая рассказывать про свой развод с Джигарханяном. С другой - вменяемый Стеклов, мирно гуляющий с дочерью, рожденной в его семьдесят. С третьей - супруга Петросяна, которая смотрит на него «как на великого магистра». И расчленитель Соколов. Причем история про профессора-убийцу сопровождается милым рассуждением, что «чаще всего девушки сами не против».

А поблизости где-то бродит Ренат Ибрагимов, заставивший молодую жену принять ислам, рожать в бане и утверждающий, что «жена при этом получила удовольствие» (уж он-то знает, столько раз рожал!). Заодно поминают покойных Золотухина и Козакова, а Дибров в кадре облизывается даже при произнесении слова «школьница».

Группа психологов и как бы знакомых по очереди тоже произносят несколько фраз, авторитетно заявляя про умершего Шаинского, что «ни одна женщина не могла устоять перед его обаянием» (как-то совсем смешно стало), или что Елена Степаненко несказанно похорошела и похудела (отфотошопленную фотографию - в студию!), а Петросян к ней вернется, ибо «годы, прожитые вместе, накладывают отпечаток на судьбы человека».

В довершение этого безобразия подводится итог. В нашем случае звучит сакраментальное: «Ловеласы на пенсии - они не побоялись окунуться в пучину страсти». Да уж, расчленитель-профессор особенно «не побоялся». «Отловеласил» по полной.

Иногда мне кажется, что в студии для кропания таких документалок есть особая комната. Вся она обклеена фотографиями разных известных личностей. В комнату запускается человек с завязанными глазами и с дротиками. Вслепую товарищ кидает штук десять в разные стороны. Потом ищет общее у тех, в кого попал. «Ага, шесть из десяти - женщины нелегкой судьбы. Делаем кино про этих, которые недооцененные бабы». Или, в другой раз, пять из десяти умерли. «Есть ли общее? А, они ели яичницу на завтрак. Пишем сценарий про вред яичницы, как раз диетолог-веган бьет копытом в гримерке». В финале всегда можно будет вспомнить «пучину страсти» или многозначительно спросить: «Кто виноват? Курица или яйцо?»