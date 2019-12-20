На «Дороге памяти» будет блокадный Ленинград, партизанские отряды и фото 30 миллионов фронтовиков

Вокруг главного храма Вооруженных сил, который ныне строится в подмосковном парке «Патриот», протянется уникальный мультимедийный музей «Дорога памяти». Длина этой галереи - 1270 метров. То есть примерно 1418 шагов — столько дней продолжалась Великая отечественная.

В музее будет 34 галереи и 35 тематических музейных залов. В них установят экраны, на которых будут словно плыть фотографии фронтовиков. Планируется, что в галерее соберут данные более чем 30 миллионов участников войны, Минобороны сейчас собирает информацию о них, где только можно.

Музейные залы расположатся между галереями. Их будет 35, и каждый из них посветят определенной тематике. Самые передовые музейные технологии будут использованы в этих залах, каждый посетитель сможет ощутить себя участников тех далеких событий.

Взять, к примеру, зал «Героическая оборона Брестской крепости». Здесь будет та же выщербленная пулями кирпичная кладка, фрагмент стены с надписью «Умрем, но из крепости не уйдем». А за окном, роль которого выполняет экран, бегут фашисты, вокруг свистят пули — звуковые эффекты сделаны по технологии направленного звука.

Подобные технологии воздействия почти на все органы чувств применяются почти во всех залах. Какими они будут? Комсомолка первой увидела эскизы залов этого музея. С тем, как будут выглядеть некоторые из них, мы знакомим наших читателей.

Зал №2 «Героическая оборона Брестской крепости»

Брестская крепость

О том, что будет в этом зале, мы уже упомянули. Его главный образ - багровая закручивающаяся воронка, напоминающая свастику. Она символизирует фашистскую агрессию, в которой оказалась крепость. Посетители словно оказываются на месте боя, становятся защитниками цитадели. Кроме того, в зале есть интерактивный макет, рассказывающий об этапах обороны.

Зал №5 «Народное ополчение, граждане на строительстве оборонительных рубежей»

Народное ополчение

Скульптуры добровольцев, составивших народное ополчение, выполнены из белого материала. Но когда включается мультимедийная система, эти фигуры расцвечиваются проекционными лучами. По периметру зала в несколько уровней размещены декоративные конструкции. Контурный направленный свет, музыка военного времени и проекция текста дополнят образ ополченцев, работающих на строительстве укреплений.

Народное ополчение

Зал №6 «Битва за Москву»

Битва за Москву

Центральная тема павильона военный парад на Красной площади 7 ноября 1941 года. Есть также зона кинотеатра, где транслируется документальный фильм "Разгром фашистов под Москвой», который снимался по заказу Сталина. Сама зона кинотеатра словно обложена мешками с песком. Атмосферу ноябрьской Москвы дополняет имитация снега на экранах с анимацией.

Зал № 8 «Блокада Ленинграда. Дорога жизни»

Блокада Ленинграда. Дорога жизни

Главный образ этого зала - глыбы льда вокруг панорамы блокадного Ленинграда. Они символизируют и тиски, в которых зажат город, и лед Ладожского озера. Посетители словно находятся на дне озера, куда через лед проваливается грузовик. В имитирующих лед витринах расположены подлинные предметы блокады. имитация света фар грузовиков; акцентная красная подсветка стен.

Зал №10 «Оборона Севастополя»

Оборона Севастополя

За основу художественного сценария зала взята история плавучей батареи №3 «Не тронь меня!». Зал пересечен макетом верхней части корпуса подводной лодки, в который встроены витрины. Одна из витрин посвящена письмам, ведь подводные лодки использовали в том числе и для доставки писем в Севастополь. Шум волн, звук пролетающих немецких бомбардировщиков, звук рынды, - все это создает напряженную атмосферу обороны города.

Зал №12 «Непокоренный Сталинград»

Непокоренный Сталинград

В этом павильоне посетители оказываются в Доме Павлова — островке, который 58 дней сдерживал натиск фашистов. За окнами - уличные бои, горящая река, созданный при помощи передовых видео эффектов. Здесь, в «Сталинграде», кроме звука уличного боя будет даже запах гари, который будет дополнять эффект присутствия.

Зал №18 «Партизанское движение»

Партизанское движение

Здесь мы оказываемся в лесу, где действует самый настоящий партизанский отряд. Здесь есть землянка, стилизованные под шалаши витрины, пулемет, листовки с призывами сдавать партизан, витрины с оружием

Зал №20 «Битва за Днепр. Форсирование Днепра. Освобождение Киева»

Битва за Днепр

Два наклонных подиума — это левый и правый берега Днепра. А сверху — сотни парашютов, символизирующие Днепровскую воздушно-десантную операцию. А в противоположной части зала скульптурная композиция — группа солдат, форсирующая реку.

Битва за Днепр

Зал №24 «Море в огне»

Море в огне

Как только входишь в зал «Море в огне», оказываешься в подводной лодке, на дне. Вокруг - ржавые цепи, тянущиеся к пупырчатым подводным минам. Наверху - водная поверхность и волны, разбивающиеся о борта идущего полным ходом корабля. Слышен писк в наушниках гидроакустика, подрывы глубинных бомб, стон падающего где-то там, у горизонта, самолета. Если поднять перископ, можно увидеть шлейф черного дыма от его хвоста. Жутковато. Даром, что все это будет в виртуальной реальности, ощущаешь себя так, словно ты где-то в студеном Баренцевом море и насмерть бьешься за необходимый фронту конвой.

Море в огне

Зал №26 «Фронтовые письма»

Фронтовые письма

Это, наверное, один из самых пронзительных залов. На сенсорном экране в форме гигантского письма, сложенного самолетиком, выбираешь одно из посланий. И тогда буквы послания плывут по стенам-экранам, а детский голос в динамиках читает слова, которые, быть может, стали для кого-то последними.

Зал №32 «Зверства фашизма»

Зверства фашизма

Главные экспонаты зала, отражающие зверства фашизма, - это архивные фотографии из концлагерей и уничтоженных фашистами поселений мирных жителей. Здесь ты словно в концлагере - колючая проволока, столбы с фонарями, вышка надсмотрщика с силуэтом фашиста, печи. Центральная композиция - «Летящие бабочки». Они символизируют надежду узников концлагерей.