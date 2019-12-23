Форум России и Казахстана, хоккейная академия «Авангард» и открытие «Эрмитажа»: Чем запомнился Омской области 2019 год

В этом году Омская область принимала у себя ХVI Форум межрегионального сотрудничества России и Казахстана. Регион готовился к нему почти год, на саммит в Омск 6-7 ноября приехали главы двух государств – Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев. К Форуму были приурочены и несколько значимых событий в жизни области. Одним из них стало открытие хоккейной академии «Авангард» для юных спортсменов. В эти же дни в Омске открылся музейный центр «Эрмитаж-Сибирь» - первое представительство Государственного Эрмитажа за Уралом. О них «Комсомольской правде» рассказал губернатор Омской области Александр Бурков.

ТЫСЯЧА КИЛОМЕТРОВ ОБЩЕЙ ГРАНИЦЫ

- Александр Леонидович, Казахстан – один из главных экономических партнеров России. У Омской области с республикой общая граница. Какие бонусы для региона дает такое соседство?

- По объему товарооборота Казахстан для нас уже много лет на первом месте среди других стран. В прошлом году объем взаимной торговли достиг почти 280 млн. долларов. У нашего региона один из самых протяженных участков российско-казахстанской границы – более тысячи километров. Территориальная близость предопределили добрососедские отношения. Наши предприятия поставляют в Казахстан продукцию химической отрасли, машиностроения, сельхозтехнику, продукты питания. Зерна, мяса и молока мы производим больше своих потребностей, и нам есть, что предложить соседям. Казахстан в основном поставляет нам продукцию машиностроения.

Нас связывает партнерство не только в экономике. В омских вузах учится почти 13 тысяч студентов из Казахстана. Еще одно активно развивающееся направление - медицинский туризм. В омские клиники в прошлом году обратилось более 21 тысячи пациентов из Казахстана.

- С плюсами для региона все понятно, но что дал форум простым омичам…

- Омичи видят и то, как преобразился облик города. Большая работа по благоустройству улиц, ремонту домов, модернизации систем освещения областного центра, которую мы начали под эгидой подготовки к форуму, будет продолжена и в следующем году. 2020-й год для нас пройдет под знаком Дельфийских игр. В апреле Омск примет Девятнадцатые молодежные Дельфийские игры России и Пятнадцатые международные Дельфийские игры государств – участников СНГ. Мероприятия международного уровня нужно проводить, в том числе, чтобы об Омске знали, и к нам шли инвесторы. А инвестиции – это в том числе рабочие места и зарплата.

Губернатор Омской области Александр Бурков и президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк на открытии хоккейной академии "Авангард" в Омске. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

«КУЗНИЦА КАДРОВ ДЛЯ ХОККЕЯ»

Хоккейная академия «Авангард», построенная на средства группы компаний «Газпром», - это ледовый дворец на 1200 зрителей и школа с общежитием для мальчишек, в возрасте от с 5 до 17 лет, со всей Сибири и Урала. Полный курс обучения в академии – 12 лет.

- Александр Леонидович, вы сами – хоккейный болельщик?

- Жить в Омске и не любить хоккей – невозможно. У омичей трепетное отношение к этому виду спорта. Вместе с хоккейным клубом «Авангард» и компанией «Газпром нефть» мы стараемся развивать массовый хоккей, в том числе открываем ледовые коробки в школах. В академии мы будем растить уже профессиональных спортсменов не только для нашей команды «Авангард», но и для Молодежной и Континентальной хоккейных лиг. Будущее российского хоккея – именно в той качественно новой современной системе подготовки, которая внедрена здесь. Для Омска академия станет точкой притяжения молодежи, в том числе из других регионов. В следующем году мы с компанией «Газпром нефть» приступаем к строительству новой «Арены Омск» на 12 тысяч зрителей. Она станет домашним стадионом «Авангарда» и площадкой для проведения групповой части Молодежного чемпионата мира по хоккею 2023 года.

В здании академии разместился ледовый дворец на 1200 зрителей. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

В хоккейной академии «Авангард» занимаются юные хоккеисты со всей Сибири и Урала. Фото предоставлено пресс-службой правительства Омской области.

«ОМСК СТАЛ МУЗЕЙНЫМ ЦЕНТРОМ»

Идея организовать в регионах филиалы музеев Москвы и Санкт-Петербурга принадлежит Владимиру Путину, и первым на нее откликнулся Государственный Эрмитаж. «Эрмитаж-Сибирь» разместился в старинном здании, на реконструкцию которого было направлено около 700 млн. рублей. Это большой культурный комплекс, где кроме выставочных залов разместились детский образовательный и молодежные центры, уникальный «Театр живописи», фонды советской и современной живописи и графики, народного искусства, а также реставрационная мастерская. Первыми гостями «Эрмитаж-Сибирь» стали президенты России и Казахстана.

- Центр «Эрмитаж-Сибирь» расположен на улице Музейной. Вы специально подобрали улицу с таким символичным названием?

- Здесь в 19 веке появился первый в Омске музей в здании Западно-Сибирского отдела Русского Географического общества. В честь него и была тогда названа улица. Сейчас мы продолжаем историческую традицию, но уже на более высоком уровне.

Омск - город театральный, музыкальный, фестивальный. А теперь его можно назвать и одним из музейных центров Сибири. Мы гордимся, что именно Омск был выбран для открытия первого за Уралом и третьего в стране центра Эрмитажа. Он будет ежегодно принимать экспозиции из главного российского музея. Только за первый месяц «Эрмитаж-Сибирь» посетили 11 тысяч омичей и гостей нашего города.