2019-12-22T14:47:10+03:00
Спорт

138 минут штрафа: Сразу две мощные драки произошли в чемпионате КХЛ

И это, кстати, не рекорд [видео]
Сергей КИРИЛЛОВ
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Самым грубым матчем стала игра «Куньлунь» - «Торпедо» (2:7) в ПекинеСамым грубым матчем стала игра «Куньлунь» - «Торпедо» (2:7) в ПекинеФото: скриншот с видео
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Лидер текущего сезона КХЛ "Ак Барс" в матче регулярного чемпионата в Казани играл с "Сибирью" КХЛ.

В первом периоде нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо налетел на форварда "Сибири" Александра Шарова. Завязалась драка. Любопытно, что драчливый канадец (рост 170) на оказался на 15 сантиметров ниже своего оппонента, но умудрился разбить ему в кровь лицо. Тем ни менее за драку оба получили по пять минут, а потом Азеведу еще добавили малый штраф за неправильную атаку.

Нападающий "Ак Барса" Джастин Азеведо избил форварда "Сибири".

Сибиряки ответили голами и победили со счетом 3:0. Тем ни менее казанцы продолжают лидировать в чемпионате КХЛ, имя 58 очков после 38 игр. «Сибирь» идет в середине турнирной таблицы.

Джастин Азеведо налетел на форварда "Сибири" Александра Шарова. Завязалась драка. Фото: скриншот с видео

Джастин Азеведо налетел на форварда "Сибири" Александра Шарова. Завязалась драка.Фото: скриншот с видео

Тем ни менее, самым грубым матчем стала игра «Куньлунь» - «Торпедо» (2:7) в Пекине, где хоккеисты обеих команд набрали 138 минут штрафа. Там тоже была драка, в которой пытался принять участие даже вратарь «Торпедо» Андерс Линдбек. Всего же было наказано 9 хоккеистов.

А в концовке еще одну потасовку устроил канадский форвард «Куньлунь» Гарет Хант, получивший 5+10+20 минут и отправился в раздевалку.

Азеведу еще добавили малый штраф за неправильную атаку. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Азеведу еще добавили малый штраф за неправильную атаку.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Но и это еще не все. Раздосадованный поражением еще один канадец из «Куньлуня» Лукас Локхард сбил Дениса Почивалова и тот долго не мог подняться. Локхард получил 5+10. А всего на счету хоккеистов «Куньлуня» - 91 минута штрафа, 47 — у «Торпедо».

Впрочем, это далеко не рекорд. К примеру, в марте 2018 года в третьем стыковом матче Кубка Гагарина «Нефтехимик» и «Трактор» набрали 249 штрафных минут, 188 из которых хоккеисты из Нижнекамска.

ИСТОЧНИК KP.RU

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