«Илья Муромец» расправил крылья

Это надо было видеть! Огромная машина, по непонятным причинам кажущаяся легкой, с четырьмя массивными моторами, подвешенными к распахнутым крыльям, покачавшись на месте, словно собираясь с силами, стала разбегаться - все быстрее, быстрее - и неприметно для глаз собравшихся на аэродроме плавно начала подъем… Полетела! Сделав большой круг, аэроплан так же плавно, словно бы исполненный собственного достоинства, коснулся колесами земли и остановился… Все кинулись поздравлять конструктора, создателя этой машины Игоря Ивановича Сикорского. Он, однако, ничуть не смущен, хотя ему всего 24 года, словно пребывая в полной уверенности, что это только начало.

На деле Сикорский путь конструктора начал намного раньше: сначала он построил тяжелый аэроплан «Русский витязь», тоже четырехмоторный, поднимавший

4 тонны груза и установивший рекорд дальности полета - 1 час 54 минуты. Самолет тот погубила нелепая случайность: у другого самолета, пролетавшего в тот момент над «Русским витязем», отвалился один из моторов и бомбой угодил аккурат прицельно в «Витязя»… Сикорский не стал восстанавливать пострадавший самолет и с воодушевлением принялся строить «Илью Муромца».

Прошло всего 10 лет со дня первого полета братьев Райт, но такой рывок произошел в авиации! «Илья Муромец» длиной почти 20 метров и размахом крыльев

30 метров поднимал в воздух 4 тонны, при достижении высоты 2000 метров, и развивал скорость 130 километров в час! И это при общей продолжительности полета 6 часов! Такого могучего самолета ни у кого не было!

А что же сам Игорь Иванович? Перспективной работы дома ему не нашлось, и еще до начала войны он эмигрировал сначала в Европу, потом в Америку. Он начал строить вертолеты, и в сентябре 1939 года его первая винтокрылая машина поднялась в воздух.

Фирма Сикорского стала процветать. Он прожил 83 года, на родине успел разок побывать и умер, оставив после себя четверых сыновей, нескольких внуков и множество великолепных, надежных машин. Об «Илье Муромце», конечно же, не забывал.