Ростовская область ждет «регуляторной гильотины» для защиты бизнеса

Губернатор Ростовской области Василий Голубев выступил с ежегодным инвестиционным посланием к бизнесу, в ходе которого, озвучив итоги уходящего 2019-го, расставил четкие акценты по приоритетам на 2020-й.

Прежде всего, глава донского региона напомнил, что нынешний год был отмечен работой над достижением «масштабных, но достижимых» целей, поставленных Президентом России в национальных проектах.

При этом он сразу акцентировал внимание на том, что сегодня существует очевидный запрос общества на новое качество жизни, и он требует и более высоких темпов экономического роста, для чего, собственно, и нужны новые факторы роста экономики.

-И одним из основных может стать рост производительности труда – и в бизнесе, и в госуправлении, - отметил Голубев. – Поэтому «эффективный регион» - это сквозная тема сегодняшнего послания.

На Дону за год было реализовано свыше полутора сотен инвестпроектов «весом» в 30 млрд

Он сообщил, что в 2019-м валовый региональный продукт Ростовской области впервые перешагнет порог в 1,5 трлн рублей, и за 11 месяцев есть очевидный рост по всем направлениям. Так, индекс промпроизводства увеличился на 2,5 процента, сельхозпроизводства – на 4,6 процента, общепита – на 3,3 процента, оборот торговли – на 1,8 процента.

Вместе с тем, по его словам, такие темпы все-таки нельзя назвать достаточными - 2-3 процента в год, заявил Василий Голубев, «это не наш уровень».

И для того, чтобы повысить этот самый уровень, уверен донской губернатор, у Ростовской области имеются все основания. Она стабильно входит в десятку лучших субъектов Федерации по инвестиционному потенциалу – при том, что риски для бизнеса в плане вложений капитала в экономику неуклонно снижаются (в нынешнем году, например, они снизились еще на шесть пунктов в соответствующем рейтинге).

Всего же на Дону в 2019-м было реализовано свыше полутора сотен инвестпроектов на общую сумму порядка 30 млрд рублей, плюс еще 250 «весом» в 55 миллиардов находятся в высокой степени готовности.

Но эта положительная динамика, подчеркнул Голубев, должна продолжаться – за счет не только сохранения, но и наращивания господдержки инвесторов. И напомнил, что для инвесторов в регионе были сохранены льготы по налогам на прибыль и имущество (их получили 50 крупных инвесторов на общую сумму свыше 2 млрд рублей), а поддержкой по упрощенной системе налогообложения воспользовались более 15 тысяч хозяйствующих субъектов – и тоже на примерно такую же величину.

-Специальные налоговые режимы позволяют бизнесу развиваться: свидетельство тому – увеличение поступлений по этим налогам более 10-ти процентов, - уточнил глава донского региона.

Новация-2019 – инвестиционные налоговые вычеты

Кроме того, предпринимаются и новые шаги – в частности, новацией 2019 года стал областной закон об инвестиционных налоговых вычетах, в соответствии с которыми теперь, за счет налога на прибыль, инвестор может компенсировать до 100 процентов затрат на приобретение основных средств, плюс право на вычет получили предприятия мясной и молочной переработки, а также все участники нацпроекта «Производительность труда».

-И перечень организаций, имеющих право на такую преференцию, должен быть шире, -уверен Василий Голубев. - Поручаю министерствам экономики и финансов подготовить соответствующие предложения.

Губернатор Василий Голубев обозначил приоритеты на 2020-й год. Фото: ПАВЕЛ САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

Ростовская область, к слову, выступает «пилотом» в реализации упомянутого нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», главной целью которого, как известно, является ежегодный прирост производительности труда на крупных и средних предприятиях: к 2024-му он должен достичь 4,9 процента. И если сегодня в этом деле участвуют около сорока донских предприятий, то намеченному сроку их количество должно увеличиться в пять раз.

Соответственно, чтобы обеспечить выполнение намеченных планов, регион и предоставляет разнообразные формы поддержки – от льготных займов и «инженерных» субсидий до снижения пороговых значений по объему годовой выручки.

На Восточном Донбассе хотят создать специальную экономическую зону

Губернатор Ростовской области объявил также, что с 2020-го регион, в числе «пилотных» субъектов РФ, начинает внедрение специального налогового режима – налога на профессиональный доход. И это позволит сделать доходы самозанятых граждан легитимными: они, соответственно, будут освобождены от налоговой отчетности, от обязанности делать взносы в фонды и – на целый год - от применения кассовой техники, а ставка налогообложения составит от 4 до 6 процентов.

Есть неплохие результаты работы, отметил он, по территориям опережающего социально-экономического развития – ТОСЭРах, каковых в Ростовской области три, это бывшие шахтерские города Гуково, Донецк и Зверево, где действуют самые привлекательные условия для бизнеса (по итогам прошлого послания, кстати, они дополнены специальными льготными условиями при предоставлении «инженерных» субсидий).

И резиденты ТОСЭР создали там уже около тысячи новых рабочих мест, однако, по мнению донского губернатора, их должно быть в разы больше. А для этого предстоит, во-первых, снять инфраструктурные ограничения: по электричеству, воде, очистным сооружениям. Причем, не менее важно, считает он, развернуть в сторону ТОСЭРов не только коммерческие, но и бюджетные инвестиции, и для моногородов уровень обязательного софинансирования может быть снижен.

Однако, обозначил губернатор, сегодня стоит еще одна непростая: создание специальных экономических зон – стать одним из первопроходцев в проекте, и в качестве потенциальной площадки рассматривается территория Восточно-Донбасского «полюса роста».

«Резервы использованы не все»

Василий Голубев назвал эффективным механизмом специальные инвестиционные контракты, суть которых состоит в обеспечении крупным инвесторам возможности получения налоговых льгот – с гарантией стабильность налоговой нагрузки для реализации высокотехнологичных проектов. И в настоящее время Ростовская область входит в ТОП-5 регионов по количеству заключенных специнвестконтрактов: только за два последних года было подписано четыре подобных контракта, которые принесут более 5,6 млрд рублей инвестиций и обеспечат создание сотен рабочих мест.

Один из них касается развития производства графитированных электродов, еще три связаны с ветроэнергетикой, в которой донской регион в обозримом будущем должен занять лидирующие позиции в стране. И уже сейчас он занимает первое место по числу локализованных проектов в этой сфере – как по производству комплектующих для ветропарков, так и в их строительстве: в будущем году появится первая ветроэлектростанция в Азовском районе и еще три ветропарка в Каменском и Красносулинском районе.

Также среди приоритетов он обозначил развитие портовых проектов: учитывая, что Ростовская область является одним из ведущих регионов по объемам и темпам роста экспорта, этот вопрос можно считать принципиальным.

-Сделано немало, - оценил губернатор проделанную работу. – На вопрос: все ли резервы для привлечения инвестиций в регион мы используем? Для меня ответ – скорее нет, чем да. Что происходит сейчас на финансовом рынке? Ключевая ставка снижается, проценты по депозитам тоже, при этом объемы депозитов все еще остаются на высоком уровне.

А объем вкладов физлиц в кредитные организации региона в настоящее время составляет полтриллиона рублей, и владельцы «свободных денег» стали активнее искать альтернативные источники вложений с более высокой доходностью.

-Считаю, что самое время вернутся к вопросу выпуска региональных гособлигации с целью реализации масштабных инфраструктурных объектов, - предложил Голубев.

Донской регион — это территория больших возможностей, обладающая гигантским потенциалом. Фото: ПАВЕЛ САПРЫКИН/пресс-служба губернатора РО

Контрольно-надзорные органы давят на бизнес

Впрочем, есть и проблемные моменты, которыми предстоит активно заниматься в ближайшей перспективе, признал Василий Голубев.

В том числе, речь идет корректировке действующего законодательства в части изменения арендной платы за землю, которую занимают инвесторы.

-Для крупных инвесторов в регионе предусмотрена преференция в виде предоставления земельных участков без торгов: мера поддержки востребованная, но сложно реализуемая на практике, - пояснил губернатор. - Нередко из-за несоответствия инвестпроекта принятым градостроительным документам – правилам землепользования и застройки, категории земельного участка, документам по планировке территории – выносятся решение об отказе в предоставлении земли.

Но, что интересно, все подобные ограничения очень «оперативно и находчиво», по выражению главы региона, снимаются под очередной торговый комплекс или точечную застройку.

-Считаю, что крупный инвестор, предлагающий социально-значимый проект, должен получать результативное содействие от органов местного самоуправления, а не бюрократическое решение об отказе в предоставлении земли, - заявил он.

А для масштабных проектов арендная плата за землю должна быть снижена, уточнил Голубев, и соответствующие нормативные акты предстоит подготовить уже в первом квартале 2020-го.

-Крайне актуален подобный аудит собственной деятельности и для федеральных органов власти, особенно - контрольно-надзорных, - подчеркнул губернатор Ростовской области.

Связано это с тем, по его словам, что есть избыточное влияние на региональный бизнес федеральных органов власти, наибольшую негативную нагрузку на бизнес оказывают налоговая служба, Роспотребнадзор, Роструд, МВД, МЧС, Россельхознадзор и таможенная служба.

-Есть надежда, что качественный рывок в этой сфере произойдет после реализации механизма «регуляторной гильотины», - считает глава региона. - С 1 февраля будут отменены более 20 тысяч устаревших, балластных норм, которые лишь создают лишнюю нагрузку на бизнес. На замену им придут два закона – «О госконтроле» (как проверять) и «Об обязательных требованиях» (что проверять).