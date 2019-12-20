2019-12-20T16:15:13+03:00
Умные вещи

VK Fest пройдёт 18 и 19 июля 2020 года

Предпродажа билетов начнётся 23 декабря
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ВКонтакте и Радио Рекорд объявили даты шестого VK Fest. Фестиваль пройдёт 18 и 19 июля в Парке 300-летия Санкт-Петербурга. Открытая продажа билетов стартует 24 декабря, но подписчики сообщества фестиваля смогут купить билеты раньше — предпродажа начнётся 23 декабря.

Одним из нововведений фестиваля станет масштабный Лекторий — территория и количество звёздных спикеров увеличатся, потому что на пятом фестивале зона пользовалась большим успехом. Тогда хедлайнерами стали журналист Леонид Парфёнов, продюсер Тина Канделаки, кинопродюсер Александр Роднянский и писатель Александр Цыпкин.

Программа VK Fest 2020 будет постепенно анонсироваться в официальном сообществе фестиваля: vk.com/fest

VK Fest — самый популярный городской open-air в России. В 2019 году его посетили 95 тысяч человек, а прямые трансляции с главными событиями фестиваля посмотрели более 6 миллионов уникальных зрителей (в эфире было свыше 15 трансляций).

Территория фестиваля сравнима по площади с 50 футбольными полями. На ней размещаются больше 350 интерактивных площадок, которые организовывают известные сообщества ВКонтакте, популярные бренды, музеи и университеты, благотворительные фонды, косплееры, разработчики и издатели компьютерных игр.

Традиционно на VK Fest много музыки и встреч с блогерами. В 2019 году на фестивале выступили больше 60 артистов, среди которых Little Big, Тима Белорусских, Zivert, ATL, Диана Арбенина, Big Baby Tape, ХЛЕБ, Елена Темникова, Cream Soda и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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