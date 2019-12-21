Несмотря на все мои усилия, есть люди, которым я нравлюсь

- Девушка, не заплывайте за буйки!!!

- Это не буйки, кретин, это я на спине плыву!

* * *

Подтяжка лица - это молодость, притянутая за уши...

* * *

Если бог - женщина, то я не только попаду в ад, но еще и никогда не узнаю, почему...

* * *

Заказал себе даму легкого поведения. Так получилось, что вместе с ней в лифте поднялась моя мама. Еще никто за 5000 рублей так внимательно и восторженно не смотрел мои детские фотографии.

* * *

- Иногда мне кажется, что я тебе неровня. Вот этот уверенный взгляд через темные очки, фирменный костюм, многозначительное молчание...

- Петрович, не отвлекайся от сварки, иначе опять норму не выполним.

* * *

В детстве я порой задумывался, почему взрослые не могут решить простейшие проблемы. Например, жить мирно.

Потом я вырос и понял, что взрослых не существует.

* * *

Совет холостяка: вы сможете существенно сэкономить и на простыне, и на одеяле, и на наволочке, если будете спать внутри пододеяльника.

* * *

В театрах Древней Греции был работник, который бил палкой шумных зрителей. Вчера был в кинотеатре и понял, что древние цивилизации действительно были продвинутыми.

* * *

Два охотника пошли на кабана. На следующий день один из них возвращается, еле передвигаясь, с тушей кабана на горбу. Видя, что его приятеля рядом нет, жители деревни его спрашивают:

- Коль, а где Петрович?

- Да ему плохо стало, он упал, в двух километрах отсюда валяется.

- Как, ты бросил Петровича и потащил кабана?!

- Ну Петровича-то никто не сопрет!