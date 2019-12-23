АКРА повысило кредитный рейтинг Банка ДОМ.РФ на три уровня – до A (RU)

Повышение рейтинга отражает улучшение собственной кредитоспособности банка и связано с существенным увеличением капитализации, достаточности капитала, а также бизнес и риск-профиля банка. АКРА считает, что с досрочным выходом из процедуры финансового оздоровления процесс операционной трансформации Банка ДОМ.РФ в целом можно считать завершенным.

«Благодаря поддержке Правительства РФ банк досрочно завершил процедуру финансового оздоровления. В дальнейшем мы продолжим наращивать объемы проектного финансирования и развивать рынок ипотечного кредитования во всех регионах страны. Улучшение кредитного рейтинга в очередной раз подтверждает состоятельность бизнес-модели Банка ДОМ.РФ как опорной кредитной организации в жилищном строительстве», – отметил председатель правления Банка ДОМ.РФ Артём Федорко.

Объем основного капитала Банка ДОМ.РФ в январе-октябре 2019 года вырос более чем на 50 млрд рублей. В результате норматив достаточности основного капитала банка превысил уровень 30%. Это стало основной причиной повышения кредитного рейтинга Банка ДОМ.РФ. По состоянию на 1 ноября 2019 года банк входит в ТОП-20 российских кредитных организаций по величине собственного капитала.

Банк ДОМ.РФ - уполномоченный банк в сфере жилищного строительства в соответствии с законом, акционер банка ДОМ.РФ. Банк финансирует проекты жилищного строительства с использованием счетов эскроу во всех регионах страны.