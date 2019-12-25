Новогодняя битва фильмов: Справится ли «Союз спасения» с «Вторжением» «Холопа»?

Начало января - самое лакомое время для прокатчиков: во время долгих новогодних каникул многим нечем себя занять, и люди волей-неволей тянутся в кино. В этом году в «новогоднюю битву» фильмов включатся три российских фильма - красивый трагический эпос, комедия и фантастическая мелодрама. И на этот раз трудно предсказать, кто соберет больше всех и выйдет победителем. «КП» представляет свой путеводитель по новогодним премьерам.

«Союз спасения»

Союз Спасения - трейлер.

Описав становление Владимира Красно Солнышко в «Викинге» и Гражданскую войну в «Адмирале», продюсеры Константин Эрнст и Анатолий Максимов теперь рассказывают про восстание декабристов 14 декабря 1825 года. Они стараются вместить его историю в 130 минут экранного времени - задача едва ли выполнимая, особенно если учесть, что основное действие разворачивается в Петербурге, а половина ключевых персонажей (Пестель, Муравьев-Апостол, Бестужев-Рюмин) в этот момент находятся за сотни километров, в Малороссии. Авторы словно нехотя, даже с какой-то досадой отвлекаются от событий на Сенатской, чтобы описать страдания декабристов-«южан» на Украине - и побыстрее переключиться обратно, на площадь, где гарцует красивый, как статуя, Николай I (Иван Колесников), мечутся Трубецкой и Рылеев (Максим Матвеев и Антон Шагин), расстреливают картечью солдатиков и пушечными ядрами отрывают бошки. (Владимир Мединский не зря советует включить фильм в школьную программу - после этого лютого экшена все двенадцатилетние влюбятся в русскую историю навсегда).

Трудно поверить, но большинство петербургских сцен сделаны на компьютере: актеры и массовка снимались в гигантском павильоне на фоне синего экрана. Даже сцена казни декабристов погожим летним днем на самом деле снималась на синем фоне, солнышко и Петропавловская крепость были добавлены позже. Но если вы этого не знаете, никогда в жизни не заметите (что является большим комплиментом авторам фильма). В техническом плане «Союз спасения» сделан на фантастическом, запредельном для российского кино уровне: более аккуратную реконструкцию событий двухвековой давности невозможно представить. И ни у кого не возникнет никаких претензий к актерам: Леонид Бичевин, Иван Янковский, Павел Прилучный, Виталий Кищенко в роли Александра I по-своему безупречны, а для Александра Домогарова роль Милорадовича - вообще едва ли не лучшая в кинокарьере. Если же говорить об идеологии, «Союз спасения» вызовет яростные споры: многим не понравится, что декабристы выведены не только трагическими красавцами, но и вполне бестолковыми ребятами, не способными договориться друг с другом, тянущими собственное восстание в разные стороны, как лебедь, рак и щука. В этом усмотрят вполне современную пропаганду Первого канала и наезд на недавние протесты - хотя историки заметят, что на реальной Сенатской все было именно так, если не хуже.

В прокате с 26 декабря

«Холоп»

Холоп - Официальный трейлер.

Гриша (Милош Бикович) - эталонный мажор: превышает скорость на своей роскошной алой машине, нюхает нехорошие вещества, считает быдлом всех окружающих, включая полицейских, обращается с женщинами как с проститутками и не желает слушать наставления отца-миллиардера. Чтобы перевоспитать мерзавца, папаша обращается к креативному до безумия режиссеру (Иван Охлобыстин). Тот выстраивает где-то в Подмосковье грандиозную декорацию деревни образца 1860 года. Гришу в бессознательном состоянии туда транспортируют - и он просыпается в хлеву, в рубахе, портках и онучах. И вокруг все одеты так же - если, конечно, не считать хозяев, готовых выдрать, а то и повесить крепостного за малейшую провинность. Теперь быдлом считают самого Гришу, который все гадает - каким это образом его угораздило попасть в прошлое.

Комедия Клима Шипенко, лучше всего известного по «Салюту-7» и совсем недавнему, гораздо более мрачному фильму «Текст», снята по мотивам пьесы Педро Кальдерона «Жизнь есть сон». Ну ладно, ладно, шутка - на самом деле авторы вдохновлялись более современными источниками, типа «Шоу Трумэна» или комедии «За бортом» с Куртом Расселлом и Голди Хоун и ее недавнего римейка. Сказать, что «Холоп» вышел истерически смешным, не получается - по-настоящему блестящих шуток в нем не очень много. Зато и под кресло от стыда за авторов залезть ни разу не хочется, что для российских комедий уже заметное достижение.

В прокате с 26 декабря

«Вторжение»

Вторжение - трейлер.

Фильм Федора Бондарчука, продолжение его же хита «Притяжение», вышедшего два года назад. В том фильме на Чертаново грохался инопланетный корабль, после чего обычная московская девушка Юлия Лебедева влюблялась в его пилота, к большому неудовольствию своего земного бойфренда. «Притяжение» Бондарчук в шутку называл «маленьким фильмом о любви». К «Вторжению» эпитет «маленький» уже точно не применим: спецэффектов, разрушений и страстей тут в пять раз больше.

После описанных в «Притяжении» событий проходит несколько лет; на Юлии Лебедевой ставят опыты, надеясь применить в земных технологиях полученные ею способности (она теперь под влиянием сильных эмоций может управлять потоками воды). Тем временем ее внеземной приятель, вроде бы покинувший в финале «Притяжения» нашу планету, возвращается за возлюбленной. Увы, не он один все решает. Вслед за ним на орбиту из глубин космоса прибывает весьма массивный корабль, управляемый безжалостным искусственным интеллектом. Этот интеллект считает Юлию Лебедеву опасной для Земли и решает ее ликвидировать. Ради этого он готов залить водой половину Москвы.

Потоп невероятно красив - и сталинским, и лужковским высоткам апокалиптический антураж очень идет. Ну и Ирина Старшенбаум с Риналем Мухаметовым - очень симпатичная романтическая пара. Александр Петров, чей герой вызывал у многих зрителей «Притяжения» почти физическое отторжение, в фильме тоже появляется, причем в несколько неожиданном виде - безобразия, которые творил персонаж, не прошли для него даром. Впрочем, у него появится шанс перейти на светлую сторону силы.

В прокате с 1 января

«Кошки»

CATS - Трейлер.

Единственный большой голливудский фильм, выходящий на праздники, не составит никакой конкуренции российским лентам. Во-первых, это мюзикл - жанр, к которому в России зрители относятся крайне настороженно. Во-вторых, фильм уже стал одним из главных провалов 2019 года. Картину снял лауреат «Оскара» Том Хупер («Король говорит», «Отверженные»), а в основе ее - один из самых знаменитых мюзиклов в истории, «Кошки» Эндрю Ллойда Уэббера. Но все это не уберегло картину от разгромных рецензий - американские критики вовсю улюлюкают и развлекаются, придумывая заголовки типа Cat-astrophe. Сборы в США - тоже поистине катастрофические: 6,5 млн. долларов в первый уикенд при бюджете в 95 млн. Участие звезд вроде Тейлор Свифт, Идриса Эльбы, Йена МакКеллена, Джуди Денч не помогло: всех их покрыли шерстью и как следует обработали на компьютере, в результате чего они стали выглядеть не просто жалко, но и несколько пугающе.

В прокате со 2 января.