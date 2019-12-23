Трамп и Зеленский сцепились на Красной площади за подарок от Санты-Путина

Издание The Week, которое выходит в США и Британии, появится 27 декабря в продаже с одиозной обложкой. Лица 2019 года собрались на Красной площади (ну а где еще?) под улетающей упряжкой Санта-Клауса. В его роли оказался Владимир Путин. А Дональд Трамп и Владимир Зеленский отнимают друг у друга его подарок - ракету с бантиком «Помощь США Украине». Именно в военной помощи, напомним, американский президент решил сейчас отказать украинскому коллеге.

Рядом с главой Белого дома - его адвокат Рудольф Джулиани, накопавший на Украине доказательства коррупционных связей бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера. Сам идущий в президенты в 2020 году Байден расположился поблизости. А его соперница на выборах от демократов Элизабет Уоррен кидает в «Санту» снежком.

theweekmag Here s the latest cover of our magazine, featuring the many faces of 2019

Генпрокурор США Уильям Барр сжигает доклад Мюллера о не найденном сговоре Трампа с Кремлем, а запустившая импичмент глава нижней палаты Конгресса Нэнси Пелоси соседствует рядом с недовольной малолетней экоактивисткой Гретой Тунберг. На заднем плане примостился довольный британский премьер Борис Джонсон (только что его партия триумфально выиграла парламентские выборы), лидер КНР просит автограф у баскетболиста Леброна Джеймса...

Вот такая разношерстная компания. Из самых упоминаемых в уходящем году персон.