На матче КХЛ в Швейцарии перепутали гимн России

Мачт «Ак Барса» и «Салаватом Юлаевым» проходил в Швейцарии, в Давосе. Это выставочная игра КХЛ, реклама нашей хоккейной лиги в Европе.

Началось все торжественно. Прозвучал гимн Швейцарии, а когда дело дошло до гимна нашей страны произошел конфуз.

Швейцарцы запустили наш старый гимн на музыку Глинки (слова к нему так и не придумали), который пришел на смену гимну СССР. Потом музыку Александрова с новыми словами снова сделали гимном России, но в Давосе этого явно не знали.

Хоккеисты приняли малознакомую музыку с удивлением. Болельщики разводили руками. Рене Фазель, президент международной федерации хоккея обижено оглядывался.

Гимн Глинки (великая, кстати: музыка!) доиграли до конца. Потом диктор извинился, и сказал, что сейчас ошибку исправят. Но тут вновь зазвучала музыка Глинки. На этот раз ее прервали, а группа болельщиков "Ак Барса", перекричав всю арену, спела действующий гимн России а капелла. Получилось мощно. Но все равно обидно, что гимн нашей страны стали подзабывать на спортивных соревнованиях.