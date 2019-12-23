2019-12-23T22:13:35+03:00
Спорт

На матче КХЛ в Швейцарии перепутали гимн России

И болельщики спели «Славься, Отечество» без музыки [видео]
Петр ПАВЛОВ
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Это была выставочная игра КХЛ, реклама нашей хоккейной лиги в ЕвропеЭто была выставочная игра КХЛ, реклама нашей хоккейной лиги в ЕвропеФото: ВКонтакте
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Мачт «Ак Барса» и «Салаватом Юлаевым» проходил в Швейцарии, в Давосе. Это выставочная игра КХЛ, реклама нашей хоккейной лиги в Европе.

Началось все торжественно. Прозвучал гимн Швейцарии, а когда дело дошло до гимна нашей страны произошел конфуз.

Швейцарцы запустили наш старый гимн на музыку Глинки (слова к нему так и не придумали), который пришел на смену гимну СССР. Потом музыку Александрова с новыми словами снова сделали гимном России, но в Давосе этого явно не знали.

Хоккеисты приняли малознакомую музыку с удивлением. Болельщики разводили руками. Рене Фазель, президент международной федерации хоккея обижено оглядывался.

Гимн Глинки (великая, кстати: музыка!) доиграли до конца. Потом диктор извинился, и сказал, что сейчас ошибку исправят. Но тут вновь зазвучала музыка Глинки. На этот раз ее прервали, а группа болельщиков "Ак Барса", перекричав всю арену, спела действующий гимн России а капелла. Получилось мощно. Но все равно обидно, что гимн нашей страны стали подзабывать на спортивных соревнованиях.

На матче КХЛ в Швейцарии перепутали гимн России.Болельщики спели «Славься, Отечество» без музыки

ИСТОЧНИК KP.RU

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