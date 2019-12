Прогноз ученых: к 2100 году Земля станет планетой дураков

Больше кислорода!

Углекислый газ способствует глобальному потеплению. И совсем не исключено, что именно из-за него на Земле сейчас повышается средняя температура. И климат местами портится, не зависимо от того, откуда этот парниковый газ берется — в результате хозяйственной деятельности или природной активности.

Американские климатологи из Университетов Колорадо и Пенсильвании (University of Colorado Boulder and the University of Pennsylvania) обнаружили, что углекислота влияет на людей еще и напрямую: на каждого человека в отдельности и на человечество в целом. С ростом уровня содержания парникового газа в атмосфере снижается интеллект — в первую очередь детский и подростковый: школьники и студенты начинают хуже учиться, еле-еле усваивают материал. А это грозит тем, что каждое последующее поколении будет тупее предыдущего.

Испорченый воздух не сулит обилия гениев в будущем.

Свои выводы, с которым коротко знакомит портал Phys.org, ученые обнародовали на недавнем конгрессе Американского геофизического союза (American Geophysical Union meeting). И подчеркнули в прозвучавшем там докладе, что важна концентрация углекислого газа, а не то, где люди его вдыхают — в душной комнате или на свежем воздухе.

Авторы доклада уверяют: концентрация углекислого газа уже достаточно высока, чтобы продолжить оказывать влияние на когнитивные способности людей. Моделирование показало: даже если сократить выбросы, то к 2100 году интеллектуальный уровень человечества снизится на 25 процентов. А если ничего не предпринимать - то есть, оставить выбросы углекислого газа на нынешнем уровне, то падение интеллекта составит аж 50 процентов.

Перспектива — мрачная. В любом случае Земля станет планетой дураков. Самые тупые, надо понимать, будут жить в больших и очень душных городах. И в наиболее промышленно развитых странах.

Углекислый газ - истточник гллобальной дури.

Тупые, еще тупее

Отупение коснулось и Европы. По крайней мере там его уже заметили. Брент Братсберг (Bernt Bratsberg) и Оле Рогеберг (Ole Rogeberg) - норвежские ученые из Центра экономических исследований имени Рагнара Фриша (Ragnar Frisch Centre for Economic Research) - добыли как-то результаты 730 тысяч IQ-тестов, проведенных за несколько десятилетий, которые свидетельствуют: интеллект испытуемых снижается год от года. Они набирают все меньше и меньше баллов.

О своем открытии исследователи сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences в статье под названием Flynn effect and its reversal are both environmentally caused, напомнив об эффекте, который в свое время обнаружил психолог Джеймс Флин (James Flynn) из Новой Зеландии. А обнаружил он, что в первой половине ХХ века показатели IQ стабильно росли. Росли по всему миру. Эффект Флина — такое название получил этот феномен. По имени первооткрывателя.

Флин полагал, что люди умнели от того, что начинали жить лучше — нормально питаться, меньше болеть, радоваться природе. При этом учились они охотнее и прилежнее.

Ныне тенденция сменилась на прямо противоположную. Люди стали глупеть теми же темпами, что и умнели до этого. По данным норвежцев, которые «оглядели» период с 1970 года по 2009, каждое последующее поколение теряло в среднем по 7 баллов.

Кстати, на «феномен глобального отупения» еще несколько лет назад указывал Ричард Линн (Richard Lynn), психолог из Университете Ольстера (University of Ulster), который анализировал результаты интеллектуальных тестов американцев, европейцев и австралийцев и вычислял средние показатели - эдакие мировые уровни IQ по годам. Но по его данным, к 2014 году результаты снизились всего на 3 пункта по сравнению 1950 годом.

Ученый прикинул: если темпы отупения сохранятся, то к 2110 году средний IQ человечества не превысит 84 пунктов. Это уровень умственно посредственных.

Прогноз падения интеллекта по Ричарду Линну более благоприятный, чем у исследователей из Пенсильвании и Колорадо. .

Прогнозы авторов доклада про пагубное влияние углекислого газа - снижение интеллекта примерно до 50 баллов. Это уровень умственно отсталых.

Линн причин интеллектуального провала вообще не искал. А Братсберг и Рогеберг, не сильно мудрствуя, предположили, что у «обратного эффекта Флина» и причины противоположные. То есть, окружающая среда деградирует, питание, здравоохранение и образование портятся. Что, в итоге, отнюдь не стимулирует желание набираться ума-разума. И как следствие, приводит к снижению интеллектуального уровня.

Но может быть, дело все-таки в углекислом газе? Конкретный виновник, предложенный климатологами из Колорадо и Пенсильвании, вполне укладывается в общую «теорию», предложенную их коллегами.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Померимся баллами?

Тесты на интеллект придумал британский психолог Ганс Юрген Айзенк. В тестах надо решить логические задачки, умело манипулировать буквами. Числами и разгадать абстрактные шарады за определенное время. За правильные ответы начисляются баллы, которые в сумме и дают коэффициент интеллекта - IQ.

Люди с посредственным интеллектом набирают ниже 80 баллов, со средним - от 90 до 115. IQ в 120 считается высоким.

Женщины долгое время стабильно отставали от мужчин по уровню интеллекта примерно на 5 баллов. Но недавно произошел «перелом» - слабый пол в среднем стал опережать сильный примерно на 1 балл.