2019-12-25T00:28:36+03:00
Общество

За переработкой отходов теперь можно наблюдать онлайн

В Подмосковье запустили сайт проекта вторичной переработки Recycle Depo
Анна ГЛАДКИХ
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За переработкой отходов теперь можно наблюдать онлайн. Фото: Мегабак.рф.За переработкой отходов теперь можно наблюдать онлайн. Фото: Мегабак.рф.
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За работой площадок по сбору бытовых отходов на переработку теперь можно следить онлайн. Заработал сайт проекта Recycle Depot, на котором можно узнать ответы на все интересующие вопросы о работе пунктов раздельного сбора отходов.

– Мегабак – уникальная для России площадка, предназначенная для сдачи жителями во вторичную переработку старой бытовой техники, мебели, одежды, спила деревьев, ламп и прочих сухих бытовых коммунальных отходов, - сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

В проекте Recycle Depot предусмотрены площадки для сбора самых разнообразных отходов. Старые вещи, непригодную для использования бытовую технику и мебель, новогодние елки после праздников, стеклянные и пластиковые отходы, пакеты, бумагу и использованные батарейки, – все это можно принести на специальную площадку. Планируется, что каждая площадка будет занимать площадь от 0,5 до 2 га, и станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области.

По мере заполнения контейнеров, отходы будут забирать перерабатывающие предприятия, а сообщать им о том, что контейнер наполнился будет диспетчер депо. В пилотном проекте планируется запуск пяти пилотных пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки Recycle Depot. Первый такой пункт открылся 15 декабря в подмосковном Рошале. Площадка предназначена для сдачи жителями в переработку старой техники, мебели и сухих бытовых коммунальных отходов.

Пользователи портала «Мегабак» смогут получить информацию о действующих площадках Мегабака, об открывающихся площадках по Московской области, а также узнать на какое предприятие по переработке вторичного сырья уйдет определенный вид отходов.

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