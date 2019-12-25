За переработкой отходов теперь можно наблюдать онлайн
За работой площадок по сбору бытовых отходов на переработку теперь можно следить онлайн. Заработал сайт проекта Recycle Depot, на котором можно узнать ответы на все интересующие вопросы о работе пунктов раздельного сбора отходов.
– Мегабак – уникальная для России площадка, предназначенная для сдачи жителями во вторичную переработку старой бытовой техники, мебели, одежды, спила деревьев, ламп и прочих сухих бытовых коммунальных отходов, - сообщил исполняющий обязанности министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
В проекте Recycle Depot предусмотрены площадки для сбора самых разнообразных отходов. Старые вещи, непригодную для использования бытовую технику и мебель, новогодние елки после праздников, стеклянные и пластиковые отходы, пакеты, бумагу и использованные батарейки, – все это можно принести на специальную площадку. Планируется, что каждая площадка будет занимать площадь от 0,5 до 2 га, и станут частью новой инфраструктуры обращения с отходами в Московской области.
По мере заполнения контейнеров, отходы будут забирать перерабатывающие предприятия, а сообщать им о том, что контейнер наполнился будет диспетчер депо. В пилотном проекте планируется запуск пяти пилотных пунктов приема коммунальных отходов, предназначенных для вторичной переработки Recycle Depot. Первый такой пункт открылся 15 декабря в подмосковном Рошале. Площадка предназначена для сдачи жителями в переработку старой техники, мебели и сухих бытовых коммунальных отходов.
Пользователи портала «Мегабак» смогут получить информацию о действующих площадках Мегабака, об открывающихся площадках по Московской области, а также узнать на какое предприятие по переработке вторичного сырья уйдет определенный вид отходов.