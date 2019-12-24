Эпоха псевдоэкспертов: что делать клиникам?

Спикерами круглого стола выступили:

- Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье» и «Дети» Mail.Ru Group;

- Борис Коноплев, медицинский директор ГК «Мать и дитя», руководитель госпитальной группы;

- Евгений Тимаков, генеральный директор, Главный врач, педиатр медицинского центра «Лидер-медицина».

Открывая круглый стол, Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда» высказала мнение, что все больше людей следуют непроверенным методам и верят экспертам без специального образования. Современная медицина достойна повышенного внимания и уважения хотя бы потому, что это научные технологии и мировой опыт и предложила обсудить: как сохранить авторитет клиникам и врачам в эпоху диванных экспертов?

Мария Баченина, ведущая радиостанции «Комсомольская правда».

Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье» и «Дети» Mail.Ru Group, отметил, что, во-первых, нет больше никакого отдельного мира «Интернета». То есть гипотеза о том, что есть реальный мир и отдельно интернет давно перестала существовать. Интернет и есть та самая реальность, в который мы все с вами функционируем. Поэтому, когда спрашивают о будущем здравоохранения, я отвечаю – это и есть будущее. Наша компания опрашивала и измеряла, что хотят люди сегодня? И мы нашли ответ: люди не хотят слышать правду. В реальной жизни самым главным медицинским авторитетом в России является близкий родственник или сосед по лестничной клетке.

Евгений Паперный, руководитель проектов «Здоровье» и «Дети» Mail.Ru Group.

Борис Коноплев, медицинский директор ГК «Мать и дитя», руководитель госпитальной группы поделился, что будущие пациенты в наше время – это люди, которые привыкли проверять все, что им говорят. И в этой ситуации врачам и клиникам необходимо отдавать себе отчет, что они больше не являются истиной в последней инстанции. И безусловно, это сложность, к которой придется привыкнуть, смириться и которой необходимо соответствовать. Сегодня, у пациента есть огромный выбор врача. И коммерческой медицине – это важно осознавать.

Борис Коноплев, медицинский директор ГК «Мать и дитя», руководитель госпитальной группы.

Евгений Тимаков, генеральный директор, главный врач, педиатр медицинского центра «Лидер-медицина», обратил внимание присутствующих на усталость современного пациента. Эксперт подчеркнул, что люди устали, пациенты устали, устало население. Государственное здравоохранение разрушилось, и ни один человек сегодня не хочет по своей воле лечь в государственную больницу, а в коммерческой медицине - выманивают деньги. Все устали от этой ситуации.

Евгений Тимаков, генеральный директор, главный врач, педиатр медицинского центра «Лидер-медицина».

В завершении мероприятия Мария Баченина раскрыла секреты выстраивания коммуникации с аудиторией, а также рассказала об интересных темах эфиров на радиостанции «Комсомольская правда» и проекте «КЛИНИКА ГОДА - 2019».

Напоминаем, бизнес-завтрак прошел в рамках проекта радиостанции «Комсомольская правда» - «ДЕЛОВЫЕ ПЯТНИЦЫ» и в рамках проекта «КЛИНИКА ГОДА – 2019». Актуальные темы о медицине слушайте в программе «Здоровый разговор» на Радио «Комсомольская правда», на волне 97, 2 FM.

Для справки: «Клиника года - 2019» - ежегодный проект медицинских и лечебно-профилактических учреждений, который стартует на радиостанции «Комсомольская правда» четвертый год подряд. За это время проект успел обрести широкую известность как в профессиональной медицинской сфере, так и среди многочисленных радиослушателей и читателей «Комсомольской правды».

Радио «Комсомольская правда» провело круглый стол на тему «Как клиникам и врачам сохранить авторитет в эпоху псевдоэкспертов?»

В 2019 – 2020 гг. принять участие в конкурсе, как и прежде, могут клиники и лечебно-профилактические учреждения федерального и муниципального уровня, имеющие действующую лицензию. По замыслу организаторов основными целями конкурсного проекта являются популяризация заботы о здоровье, навигация среди медицинских учреждений, получение обратной связи о качестве обслуживания клиентов. С другой стороны, участие в проекте «Клиника года» - прекрасная возможность для организаций здравоохранения заявить о себе через крупнейшие каналы коммуникации.

Организаторы проекта отмечают исключительную объективность в определении победителей и лидеров конкурса «Клиника года – 2019», поскольку голосование является народным и общедоступным.

Подробности смотрите на сайте https://www.clinica.kp.ru