«Цирковая медведица не должна заканчивать жизнь на притравочной станции»: зачем нужны пенсии для животных

С 1 января стареньких медведей и тигров нельзя будет стравливать собакам, неподготовленных зверей запрещено выбрасывать в дикую природу, не допускается, чтобы они гибли из-за плохих условий содержания.

В начале 2020 года вступает в силу ряд положений закона «Об ответственном обращении с животными». В частности там прописана обязанность отправлять цирковых зверей на заслуженную пенсию.

- Животное отправится на пожизненное содержание в том учреждении, где оно служило, - говорит Владимир Бурматов, глава комитета по экологии и окружающей среде Госдумы. - Раньше такой нормы не было. Животных просто выкидывали после того, как они старели и становились ненужными. Кошек и собак дрессировщик еще мог забрать себе. А что делать с престарелыми дрессированными тиграми, лошадями или медведями? Помните, был вопиющий случай, когда цирковая медведица оказалась на притравочной станции? Чем провинилось животное, которое всю жизнь развлекало публику?

По словам законодателя, питомца нельзя изводить голодом - это будет считаться жестоким обращением с животными, за что предусмотрено уголовное наказание. Следить за соблюдением законодательства обязаны два надзорных ведомства: Росприроднадзор и Россельхознадзор (в зависимости от видов животных). Они имеют полномочия контроля.

Кроме того, цирки и другие учреждения культуры начнут лицензироваться.

- Надеюсь, что министерство культуры, которое занимается лицензированием цирков, при выдаче разрешений учтет, созданы ли нормальные условия для дожития животных, - продолжает Бурматов. - Иначе лицензию они получить не должны.

Сидящий в застенках нелегального шапито четвероногий артист-пенсионер теперь вне закона. Но как за этим уследить? У большинства животных ведь нет паспортов?

- Мы предложили всеобщую регистрацию животных, - говорит Бурматов. - Разумеется, это трудоемкий процесс. С кого начать и кем закончить — вопрос открытый. Считаю, что регистрировать нужно всех и давно. Потому что закон обязывает это делать с 2014 года. А у нас Минсельхоз эту норму игнорирует. Ведомству надо быть поактивнее.