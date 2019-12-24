2019-12-24T21:00:20+03:00
Телевизор

«Мы скитались по общагам, муж писал диссертацию в ванной»: Елена Малышева вспомнила голодную молодость

В преддверии Нового года ведущая Первого канала рассказала о традициях празднования в своей семье
Антонина ВЕТКИНА
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Вспоминая уходящий год, Елена Васильевна прокомментировала тот факт, что в 2019-м она не раз оказывалась в эпицентре медиаскандаловВспоминая уходящий год, Елена Васильевна прокомментировала тот факт, что в 2019-м она не раз оказывалась в эпицентре медиаскандаловФото: Евгения ГУСЕВА
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Малышевы устраивают торжество дважды: в ночь с 31-е на 1-е собираются узким семейным кругом, а в Рождество празднуют большой компанией друзей.

Вспоминая уходящий год, Елена Васильевна прокомментировала тот факт, что в 2019-м она не раз оказывалась в эпицентре медиаскандалов. Чаще всего они вспыхивали после выпусков программ ведущей - «Жить здорово!» и «Здоровье» на Первом канале.

«Когда вдруг стали писать, что я называю кретинами детей, больных аутизмом, я плакала дома и не знала, что делать», - призналась Малышева в интервью «Телепрограмме», говоря об июньском инциденте. Тогда ведущую обвинили в стигматизации детей с особенностями развития. Ведущая напомнила, что в злополучной программе даже не было детей с аутизмом - речь шла о неонатальном скрининге.

«Мы все оказались не готовыми к прямой лжи и вранью в интернете», - выразила сожаление Малышева, новости о которой иногда просто выдумывали. Например, минувшей осенью мелькали сообщения, что ведущая устроила погром в аэропорту, будучи в нетрезвом состоянии. При этом никаких доказательств эти СМИ не приводили. «Иск к ним уже готов, - сообщила теледоктор. - Написать про меня такую дрянь могли только примитивные и убогие люди. Анонимность и безнаказанность для них главное прикрытие. Теперь я буду бороться».

К счастью, за исключением описанных инцидентов сетевая жизнь телеведущей вполне благополучна. У инстаграма Малышевой почти 1 млн подписчиков, среди которых она ведет активную просветительскую работу. Так, попав летом в больницу с гипертоническим кризом, Малышева записывала просветительское видео, едва придя в себя - чтобы ее подписчики избежали аналогичной проблемы.

В семейной жизни Елены Васильевны тоже все хорошо: она замужем уже 32 года, у нее двое сыновей и двое внуков. Супруг Игорь Малышев — тоже врач и доктор медицинских наук. Малышева считает, что их брак зацементировали годы испытаний. «Мы трудно вставали на ноги, скитались по общежитиям. Оба наших сына родились в общагах, а муж писал диссертацию в ванной», - рассказала Малышева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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