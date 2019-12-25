Качество дистанционного онлайн-образования в России подтвердили федеральные эксперты

Оценка по самым строгим критериям

Тольяттинский государственный университет на собственном примере продемонстрировал, что в России – высшее дистанционное онлайн-образование может иметь высший уровень качества. Опорный вуз Самарской области во второй раз стал лауреатом Премии Правительства РФ в области качества. В 2019 году государственный университет отметили за достижение значительных результатов в области качества продукции и услуг и за внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества. И это – признание федерального уровня.

- Эта победа не просто огромная честь, - говорит ректор Тольяттинского государственного университета Михаил Криштал. - Фактически мы вынесли на суд экспертов всю нашу систему управления развитием, основанную на построении эффективной системы менеджмента качества, проектного управления и глубокой цифровизации системы управления вузом. С начала 2000-х мы ежегодно находили и вкладывали в автоматизацию, информатизацию, а затем в цифровизацию свои собственные ресурсы. С 2015 года в ТГУ создали и развиваем студентоориентированную систему высшего образования онлайн с зарегистрированным товарным знаком «Росдистант», и с того момента количество поступивших в ТГУ на различные направления подготовки неуклонно растет. Сегодня онлайн-обучение дистанционно выбирают уже более 9 тысяч студентов из 17,5 студентов Тольяттинского государственного университета.

Кстати, это не первая победа Тольяттинского госуниверситета в данном конкурсе. Вуз уже становился лауреатом Премии правительства РФ в области качества в 2010 году. В 2018 году ТГУ стал дипломантом премии. На данный момент ТГУ – единственный вуз Приволжского федерального округа, получивший Премию Правительства РФ в области качества. При этом в 2009 году эксперты оценили достижения вуза и уровень его системы менеджмента качества в 503 балла, в 2018 году – в 582 балла, а в 2019 году - в 709 баллов из тысячи возможных.

Стремятся к деловому совершенству

- Секрет успеха – в системном подходе к работе во всех направлениях. Вопросам повышения качества в деятельности университета уделялось и уделяется постоянное пристальное внимание со стороны ректора. Также важна слаженная, ответственная работа в этом направлении всего коллектива, которая особенно проявилась во время визита экспертов, - рассказал директор Центра новых информационных технологий Тольяттинского госуниверситета Василий Ефросинин.

Качество работы вуза оценивала группа экспертов Премии Правительства РФ. За пять дней они провели в вузе масштабное исследование всех документов и отчетов, познакомились с работой всех структурных подразделений.

– Мы убедились, что Тольяттинский государственный университет соответствует всем критериям качества и стремится к деловому совершенству. Коллектив открытый, идущий на контакт. Открытость видна даже в том, что вся информация, которую предоставляли нам, выложена на сайте вуза, - отметил ведущий эксперт Премии Правительства РФ в области качества Алексей Воронов.

Напомним, что это не единственная федеральная оценка системы высшего онлайн образования, построенной в ТГУ. В ноябре 2019 года ТГУ взял 1 место в конкурсе Аналитического центра при Правительстве РФ «Проектный Олимп». Причем, если Премия Правительства – это оценка всей организации в целом, то конкурс «Проектный Олимп» - это оценка успешности конкретного проекта. А Тольяттинский госуниверситет победил именно с проектом «Росдистант».

Качественный контент и современные технологии

Тольяттинский госуниверситет был одним из первых высших учебных заведений, которое предложило студентам дистанционное онлайн обучение и сделало это на самом высоком уровне. Здесь смогли совместить передовые технологии для дистанционных занятий и актуальную информацию. Для студента это возможность получить диплом государственного образца, необходимые здания, не привязываясь к городу, в котором располагается учебное заведение. Современные интернет-технологии позволяют оцифровать все учебные материалы, чтобы представить их для просмотра на удобных гаджетах и отслеживать процесс получения студентами знаний, контролируя его на каждом этапе обучения.

Контент «Росдистанта» в ТГУ создают отдельно, привлекая для этого профессиональных дикторов, «упаковывая» его в легкий для восприятия формат. Учиться можно, слушая и просматривая лекции, решая тесты прямо на мобильном телефоне или планшете. Студенты, получающие образование онлайн, постоянно на связи с куратором. Хорошо продумана система контроля, она полностью анализирует поведение студента в сети и даже может определить, самостоятельно ли учащийся выполнил задание.

«Росдистант» для актуализации знаний привлекает к сотрудничеству крупные компании, специалисты которых тестируют программы. Это позволяет предлагать студентам знания, которые действительно понадобятся в работе. В числе партнеров ТГУ - крупнейшие банки России, телекоммуникационные компании национального масштаба, технопарк в сфере высоких технологий, особая экономическая зона и многие другие авторитетные работодатели страны. «Росдистант» ориентирован на получение не только знаний, но и практических навыков. Проект имеет развитую сеть партнеров: Сбербанк, РусГидро, Ростелеком, Российский федеральный ядерный центр, Национальная ассоциация центров охраны труда и другие.

В проекте задействовано свыше 300 преподавателей. Разработано около 3 тысяч контентов по 63 образовательным программам. «Росдистант» – это около 9 тысяч студентов, обучающихся онлайн по 20 направлениям подготовки бакалавров, 7 направлениям подготовки магистров и одной специальности.

Проект «Росдистант» разработан в рамках Федеральной инновационной площадки (ФИП) Министерства образования и науки РФ. На этом ТГУ не остановился и в 2018 году вновь подтвердил статус ФИП с проектом «Цифровая трансформация процессов университета («Умный университет»)».

Регистрация в два клика

На сайте «Росдистанта» четко прописан весь процесс: от подачи заявления на поступление до выдачи диплома об образовании. Чтобы студенты всегда чувствовали поддержку, для каждой группы организуется форум, где обучающиеся могут общаться и помогать друг другу в решении различных вопросов. На связи всегда ассистенты и преподаватели курса.

Зачетки тоже никто не отменял, правда, в системе дистанционного онлайн образования, они электронные. Увидеть свои отметки можно в личном кабинете. Все от поступления до итоговой аттестации предусмотрено в удаленном режиме.

– Я гражданка Сербии, очень хотела учится в России и получить российское образование в государственном университете, - рассказывает студентка «Росдистант» Мария Илич. – К сожалению, учиться очно в России возможности не было, и я выбрала дистанционную форму обучения. Главное преимущество – можно обучатся в любой точке мира и в любое удобное время. Это позволяет уделить время семье и в то же время учиться. Еще одно преимущество – диплом государственного образца. На сегодня это очень значимо. Я обучаюсь по направлению «Психология здоровья», чтобы развиваться как в профессиональном, так и в научном направлении.

Удобство обучения на «Росдистант» оценила и студентка Ирина Кухаренко - сотрудница Межрайонного отдела вневедомственной охраны Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Тольятти:

- Лекционный материал доступен мне всегда – где бы я ни находилась, в любое время я могу осваивать учебный материал, смотреть вебинары, проходить тесты. Еще одно важное преимущество «Росдистанта» - невысокая, по сравнению с очным обучением, стоимость.

— Сейчас «Росдистант» ориентирован на русскоговорящую аудиторию, - сообщил Михаил Криштал. - Теперь мы работаем над освоением и англоязычного рынка. В этом смысле прохождение конкурсных процедур на соискание звания лауреата премии Правительства РФ в области качества стало для нас одним из стимулов в развитии именно этого направления. В 2019 г. критерии премии Правительства РФ в области качества синхронизированы с критериями Европейской премии по качеству — Модели совершенства Европейского фонда управления качеством (EFQM — European Foundation for Quality Management). Отметим, что «Росдистант» согласован с задачами и показателями национального проекта «Цифровая экономика» в части развития цифровых компетенций и онлайн-обучения, а также национального проекта «Образование» в части экспорта образования.