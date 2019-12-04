Высшее образование онлайн: как не ходить в университет и стать специалистом

В последнее время мы стремительно уходим в «цифру»: информацию храним в облаках, расплачиваемся виртуальными деньгами, трудимся в электронных офисах. Логично, что и для получения образования куда-то регулярно ходить вовсе не обязательно. Даже традиционная дистанционная форма обучения, при которой студенту приходят задания по почте, устарела. Все более популярным становится обучение онлайн. По форме оно также остается дистанционным, но современные онлайн-технологии позволяют студенту учиться на специальной платформе через интернет, со смартфона, ноутбука или стационарного компьютера в любое удобное для него время. При этом за разумные деньги можно получить диплом об образовании от хорошего вуза, не покидая родного города. И это особенно актуально для тех, чей карьерный рост требует второго высшего, а работа – постоянного присутствия, как и семья.

Для университета такие дистанционные онлайн продукты – это расширение географии, для студента – удобный формат, позволяющий получить самые актуальные знания, ведь онлайн технологии позволяют наиболее оперативно корректировать содержание курсов.

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Одним из пионеров нового формата стал Тольяттинский государственный университет (ТГУ), предлагающий в онлайне программы высшего образования, объединенные под брендом «Росдистант». Проект разработан в рамках Федеральной инновационной площадки Министерства образования и науки РФ и вышел на рынок в 2015 году. Формат оказался востребованным. Сегодня в онлайн-режиме в Росдистанте учатся студенты из 19 стран мира и 85 регионов Российской Федерации (включая Москву и Санкт-Петербург). В проекте задействовано свыше трехсот преподавателей. Разработано более трех тысяч контентов по 63 образовательным программам. Создание современного образовательного продукта обеспечивается собственными аудио- и телестудиями, штатом дикторов и звукорежиссеров.

В конце ноября 2019 года проект «Росдистант» Тольяттинского госуниверситета стал победителем самого значимого в России конкурса профессионального управления проектами «Проектный Олимп - 2019», организованный Аналитическим центром при Правительстве РФ. ТГУ стал лучшим в номинации «Управление проектами в системе высшего образования и науки», представив проект «Развитие дистанционного онлайн-обучения - проект “Росдистант”».

Росдистант Тольяттинского государственного университета выбрали студенты из 9 стран и 85 регионов России.

Плюсы «удаленки»

Дистанционное – значит «на расстоянии», а онлайн – значит, что университет всегда «на связи», то есть преподаватели и специалисты в онлайне отвечают на все вопросы, как по курсам, так и по технологии прохождения обучения. Образование ценят за отсутствие «воды» в процессе обучения. Создание электронных лекций с несколькими этапами контроля качества и технология обратной связи со студентом позволяет оставить только самые нужные, современные знания и держать материал на высоком уровне актуальности. Практико-ориентированные программы хороши тем, что в них объем практических курсов преобладает над теоретическими и ежегодно обновляется. Росдистант для актуализации знаний привлекает к сотрудничеству крупные компании, специалисты которых тестируют программы. Это позволяет предлагать студентам знания, которые действительно понадобятся в работе. В числе партнеров ТГУ - крупнейшие банки России, телекоммуникационные компании национального масштаба, технопарк в сфере высоких технологий, особая экономическая зона и многие другие авторитетные работодатели страны.

Современный цифровой университет – это не только электронные лекции, но и виртуальные лаборатории. ТГУ имеет в своей базе более 250 виртуальных лабораторных работ для онлайн-обучения. Их использование позволяет студенту работать индивидуально, а не толпиться с однокашниками около одного прибора или наглядного пособия. А еще это система сопровождения обучения студентов, которая помогает выстраивать индивидуальные образовательные траектории, в том числе обеспечивает возможность учиться там, где удобно, и тогда, когда удобно. Поэтому онлайн-обучение по эффективности и возможности индивидуального подхода сегодня уже значительно превосходит очную форму обучения.

- Я искал университет для получения второго высшего образования по нужной специальности. Как оказалось, в Санкт-Петербурге только у одного вуза есть нужное мне направление, но форма обучения не подходит для совмещения с работой, - рассказывает студент «Росдистанта» Николай Абросимов (Гатчина, Ленинградская обл.). - Дистанционное обучение имеет свои плюсы: возможность обучаться в удобное для меня время, в любом месте, в своем темпе, да и стоимость порядком дешевле выходит. Получаемое образование по направлению «Электроэнергетика и электротехника» поможет мне в моей работе и станет хорошим фундаментом для дальнейшего развития и роста по выбранной мной специальности.

Чтобы получить высшее образование, не нужно ехать в Тольятти - педагоги ТГУ учат студентов дистанционно онлайн.

Свободный график обучения и невысокая стоимость обучения, а также возможность учиться без отрыва от семьи и работы привлекли в Росдистанте и Наталью Злобину из Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ). Она работает в детском саду воспитателем, но для профессионального роста ей необходимо высшее психолого-педагогическое образование.

Свои причины стать студенткой Росдистанта были и у жительницы Узбекистана Шохисты Исмаиловой: «Высшее образование необходимо мне для смены рода деятельности. Выбрала психолого-педагогическое образование. Но я работаю фельдшером и из-за постоянной загруженности на работе мне было тяжело обучаться в институте очно. Поэтому я решила попробовать дистанционное онлайн обучение. Это был оптимальный для меня вариант - даже подавать документы можно было через Интернет, - рассказывает студентка. - Онлайн обучение оказалось очень удобным, так как я сама выбираю время и место для занятий. Удобно, что можно выбрать вебинары в записи и посмотреть несколько раз те темы, которые тебя интересуют или оказались непонятными».

Кстати, Росдистант дает не только чисто практические профессиональные знания, но и английский язык. Его изучают по современным учебным материалам, разработанным носителями языка. Партнером Росдистанта в обучении английскому языку выступает MacmillanEnglish (один из мировых лидеров обучения иностранному языку).

Тольяттинский госуниверситет идет навстречу своим студентам и зачисление на заочную форму обучения под брендом «Росдистант» происходит дважды в год – в августе и декабре.