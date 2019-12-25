Новогодние рецепты стройности: отказываемся от выпечки и едим больше тушеной капусты

Амария Рай - композитор, автор песен, вокалистка группы AMARIA, писатель и многодетная мама – рассказывает, как сохранить хорошую форму, хорошее самочувствие и жизненный тонус во время новогодних застолий.

- Для стройности и хорошего самочувствия главное - вода и свежие продукты, - советует Амария. - Из свежих продуктов ограничиваем или исключаем те, что содержат глютен и лактозу.

ВОДА

В новогоднюю ночь, когда организм испытывает большие перегрузки, о воде не забывать очень важно. Ведь «питьевое поведение» для стройности - фактор не менее, а, скорее, более важный, чем пищевое. Вода, из которой мы состоим на три четверти, не только жизненно необходима, но и является самым дешевым лекарством и самой важной составляющей диеты.

Мой принцип: ежедневно за полчаса до первого приема пищи 0,7 л чистой минеральной воды. Ежедневно не менее 1,5 л именно воды. Любые другие напитки не в счет…

И особенно важно не забывать об этом под Новый год, несмотря на то, что отвлекающих факторов очень много!

ГЛЮТЕН

Клейкий белок содержится в пшенице, ржи, ячмене и овсе. За немалые деньги можно пройти тест, который выявит аллергию на глютен. Вот подумать только, человек живет, ест овсяную кашу на завтрак, хлебобулочные изделия, стараясь себя ограничивать, чтобы не набирать вес, перебирает диеты, а у него, возможно, просто пищевая непереносимость того самого глютена.

Я не стала делать тест. Просто исключила из семейного рациона продукты, содержащие глютен. Совсем. Что подорожает? Хлеб. Если есть привычка к выпечке, кашам, замену можно найти. Итак, без глютена: рис, гречка, кукуруза, полба, пшено, - есть из чего выбрать. Выпечка из полбяной муки не менее вкусна, гречневый или кукурузный хлеб можно купить, это дороже, конечно, но если вы не можете найти причину набора веса, и ничего не помогает, - исключение глютена может быть простым и полезным способом помочь организму разгрузиться. А в новогоднюю ночь, когда он заведомо окажется перегружен, не забывать об этом просто необходимо!

ЛАКТОЗА

Дискуссия о пользе молока идет не первый год. Дело в лактозе. Мне известны случаи, когда ее непереносимость выявлялась у детей при грудном вскармливании, и тогда врачи назначают специальный препарат, расщепляющий лактозу. Среди взрослого населения северной Европы процент людей с непереносимостью лактозы – до 20, у некоторых народов – более 70 (в Китае, например), а, скажем, в Мексике – свыше 90% населения не усваивает молочный сахар.

Известно, что с возрастом способность к усвоению лактозы снижается. Молоко без лактозы есть на прилавках. Из него я делаю и творог, сокращая потребление лактозы членами семьи. Ну и, конечно, в период обильных новогодних застолий от молока с лактозой уж точно лучше воздержаться!

СВЕЖИЕ ПРОДУКТЫ

Я не покупаю продукты в сетевых магазинах в течение последних трех лет. Только рынок. Тот, где закупаются рестораторы и оптовики. В столице такая возможность есть, причем круглосуточно. Экономия на продуктах для нашей большой семьи, где четверо детей – проверено! – составила, после отказа от продмагов, около 40%. Это настоящий бонус, но главное – то, что продукты свежайшие, не обработанные для длительного хранения, и, как следствие, способствуют и получению необходимых микроэлементов и витаминов, и сохранению стройности и здоровья.

В уходящем году я получила информацию, которая была совершенно новой и существенно изменила подход к еде: самый большой орган иммунной системы человека – кишечник. Большая часть лейкоцитов (клеток – киллеров болезнетворных микроорганизмов) живет именно в кишечнике. И то, что мы потребляем, либо способствует поддержанию иммунного статуса, либо разрушает его. Хорошая новость: по мнению японских врачей, настоящим подарком кишечнику будет регулярное употребление тушеной капусты. Совсем недорого и очень полезно.

И, конечно, если под новогодний стол вы будете закупаться на рынке, это будет праздник и для вас, и для вашего организма, в частности!