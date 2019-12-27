Неубиваемый телефон, цифровой мажордом: какой гаджет купить в подарок на Новый год

«Для дома, для семьи»

Этот год был крайне «урожайным» на интересные домашние цифровые устройства. Развитие электроники и «машинного обучения» позволило сделать такие гаджеты простыми и массовыми.

Робот-пылесос в домашнем хозяйстве настолько удобен и полезен, что будет идеальным подарком. В данном случае подойдет любой – жизнь с киберпылесосом всегда будет лучше, чем без него. Обратите внимание: модели различаются не только мощностью всасывания или наличием/отсутствием дополнительной возможности влажной уборки.

Больше всего простейших моделей, доступных по разумным ценам, которые при ближайшем рассмотрении не такие уж и простые. Многие из них, даже те, что запускаются нажатием одной кнопки, умеют неплохо ориентироваться в пространстве, самостоятельно находить «базовую станцию» и включаться по таймеру. Есть решения более продвинутые, автоматике которых можно отдавать более точные приказы. В некоторых моделях, например, есть режимы «Edge» («По углам») и «Spot» («Точечный»).

Есть пылесосы, управлять которыми можно через голосового помощника от Яндекса - «Алису». Это существенно упрощает применение: достаточно сказать голосовому ассистенту – он может быть в smart-колонке или, например, в смартфоне – «включи уборку!» и пылесос будет включен. Можно голосом же установить таймер на уборку в заданное время, и это будет удобнее, чем любыми другими способами. Более того, некоторые пылесосы имеют встроенную видеокамеру, позволяющую владельцу контролировать процесс уборки, удаленно наблюдать за помещениями и т.д.

«Умная колонка» – прекрасный современный подарок, настоящий мажордом, только цифровой. Популярность smart-колонок растет ударными темпами. Тут постарался «Яндекс», представивший «Станцию» с «Алисой», а потом smart-помощник российской компании стали встраивать в свои версии «умных колонок» разные компании: LG, Irbis, Dexp, Elari. Что может смарт-колонка? Проигрывать музыку, взаимодействовать со смартфоном и с интернет-ресурсами, а также отвечать голосом на вопросы, заказывать пиццу, управлять «умным домом» – как пылесосами, так и множеством других smart-устройств: лампочками, розетками, кондиционерами, замками и т.д.

Smart-колонка хороша тем, что обеспечивает новый уровень комфорта, который можно постепенно наращивать в зависимости от особенностей собственного быта. Например, в последствии будет достаточно завести себе пару-тройку «умных розеток», чтобы навсегда избавиться от беспокоящего многих вопроса «а выключен ли утюг!?», перед пробуждением получать свежий ароматный кофе и управлять микроклиматом аквариума (а еще есть десятки, если не сотни вариантов для комфорта пользователя, его семьи и даже его домашних питомцев). Справиться с настройкой такого «умного дома» легко справится даже школьник, с появлением «Алисы» безвозвратно прошли времена, когда создание smart-house требовало согласованной работы целой команды ИТ-специалистов.

«Умная колонка» – прекрасный современный подарок, настоящий мажордом, только цифровой.Фото: Иван МАКЕЕВ

КСТАТИ

Неплохие варианты для не слишком продвинутых пользователей – внешний аккумулятор, bluetooth-колонка, перчатки для работы с тач-экранами или селфи-стик. У продвинутых обычно это уже есть.

«Если хочешь быть здоров…»

Россияне начинают все серьезнее относиться к своему здоровью – потребление спиртного сокращается, количество курящих уменьшается, забота о физическом состоянии становится нормой. Для таких людей – а это могут быть любители бега, экстремалы, ЗОЖ-активисты и сторонники многих других систем – нужны специализированные гаджеты. Какие есть варианты?

«Умный браслет» очень простое, полезное и, в отличие от smart-часов, доступное по цене устройство. Хороший девайс умеет измерять пульс, считать шаги, распознавать активности – ходьба, бег, велосипед и т.д., некоторые «понимают» даже подъем по лестнице и греблю – и считают сожженные калории. Браслет удобен в повседневном использовании – он умеет работать в режиме информера, по желанию дублируя сигналы о поступлении вызовов, почты, сообщений в мессенджерах. В некоторых моделях есть «умные будильники» и чертовски удобная штука «поиск трубки» – на браслете выбираешь этот режим, смартфон начинает пищать и его просто найти. Как видно, «умный браслет» будет полезен практически для всех, согласитесь!

«Неубиваемый телефон» – штука полезная: возможностей в нем, конечно, меньше, но он позволит всегда быть на связи. У марок BQ, Vertex есть гаджеты с крупными кнопками, возможностью использования как дополнительный power bank, противоударным корпусом, защитой от пыли и воды, да еще и возможность плавать по поверхности воды! Такие телефоны, конечно, заменить смартфон не могут, но пригодятся, когда дорогой гаджет с собой брать рискованно – в походах, при занятиях активным спортом и т.д. Заметим, что не все телефоны в брутальном корпусе защищенные, проверяйте характеристики и сертификаты..

«И малому, и старому»

Планшет – вариант, который может показаться старомодным. Но он отлично подойдет пожилым и детям – благодаря более крупному, чем у смартфона дисплею и как следствие – более крупным экранным кнопкам. Лучше брать проверенные марки, например, Lenovo, Samsung, Huawei – они будут работать более предсказуемо. Но не стоит гнаться за самыми дорогими моделями – планшеты среднего класса дешевле, но потребности новых хозяев закроют надежно.