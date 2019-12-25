Умер генерал, не боявшийся «дать бой» главному идеологу КПСС

Утром в среду, 25 декабря, умер генерал армии Махмут Ахметович Гареев - выдающийся советский и российский военачальник, президент Академии военных наук.

Об этом печальным звонком в Минобороны сообщили его родсвтенники. Ему было 96 лет, но глубиной и четкостью энциклопедической памяти, блистательным остроумием он мог «дать фору» многим молодым - в погонах и без. Он до последнего времени (даже когда болезнь стала подкашивать его) больше всего боялся не болячек, а возможности потерять связь с армией, службе в которой отдал жизнь.

Кажется, еще вчера он входил с палочкой в зал заседаний Общественного совета при Минобороны, надевал наушники, чтобы не пропустить не единого слова. А потом задавал толковые вопросы и бросал снайперские реплики. Иные его шутки тут же разлетались по войскам: «Когда я слышу слово «господа», у меня такое впечатление, что в 1917-м большевики кого-то не добили»...

В нашей стране осталось очень мало ветеранов-военачальников, судьба которых была бы так мощно «впрессована» в военную историю Отечества. Гареев - в их числе.

Первым его боем стала битва под Москвой в ноябре 1941-го. Уже в 18 лет он командовал батальоном. Дважды был ранен. Прибыл на фронт лейтенантом, а в послений бой в 1945-м шел уже майором. И сразу был переброшен на войну с японцами. А потом воевал в Сирии (в начале 70-х) и в Афганистане...

Дослужился до зама начальника Генштаба.

Знания и боевой опыт Гареева высоко ценил легендарный военный писатель Константин Симонов, который не раз встречался с Махмутом Ахметовичем и во фронтовых окопах, и в мирные дни. В 1974 году Симонов пришел к нему с проблемой - его не допускали к архивам. И Гареев добился, чтобы писателя допустили к засекреченным документам. Правда, для для этого ему пришлось идти «в бой» с секретарем ЦК КПСС, главным идеологом партии Михаилом Сусловым, который не слишком привечал рвущихся к правде. Этот рискованный шаг требовал от генерала Гареева не меньшего мужества, чем на фронте.

Он до последних дней боролся с фальсификаторами истории войны, в том числе и с теми, кто принижали роль Сталина в достижении Победы. Недавно он позвонил мне по этому поводу и я слышал его уже заметно севший, но боевитый голос: «Все разговоры, что в Великую Отечественную мы победили не благодаря, а вопреки Сталину, полная глупость. Во время войны ни одно решение без согласования с Верховным главнокомандующем не могло быть принято."

Гареев был награжден 18 орденами и несметным числом медалей.

В Минобороны «КП» сообщили, что генерал армии Махмут Гареев будет похоронен на Федеральном военном мемориальном кладбище.