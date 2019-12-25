Нарисуем - будем жить
Каждый десятый россиянин не любит новогодние праздники за «вынужденный алкоголизм»
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В Иркутской области врачам и учителям дали губернаторскую премию, а после вычли ее из зарплаты
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Бизнесмены в Карелии на спор сбросили с вертолета «Гелендваген» за миллион рублей
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В Калининграде бизнесмен не захотел укладывать плитку и нарисовал ее на бетоне
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Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику спустя 40 лет после выпускного
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Мать не узнала похудевшую на 96 килограммов дочь и прошла мимо на улице
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В Совете Федерации предложили не считать вино алкогольным напитком
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Тысячи оголодавших ежат заполонили улицы Великобритании
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Американка напоила чужих детей 355 литрами грудного молока
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Живой краб застрял в ухе отдыхающего
ИСТОЧНИК KP.RU