2019-12-24T12:06:51+03:00
Анекдоты

Нарисуем - будем жить

В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 FM) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
Михаил АНТОНОВ@radio_kp
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Каждый десятый россиянин не любит новогодние праздники за «вынужденный алкоголизм»

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В Иркутской области врачам и учителям дали губернаторскую премию, а после вычли ее из зарплаты

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Бизнесмены в Карелии на спор сбросили с вертолета «Гелендваген» за миллион рублей

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В Калининграде бизнесмен не захотел укладывать плитку и нарисовал ее на бетоне

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Женщина пожертвовала почку бывшему однокласснику спустя 40 лет после выпускного

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Мать не узнала похудевшую на 96 килограммов дочь и прошла мимо на улице

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В Совете Федерации предложили не считать вино алкогольным напитком

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Тысячи оголодавших ежат заполонили улицы Великобритании

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Американка напоила чужих детей 355 литрами грудного молока

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Живой краб застрял в ухе отдыхающего

ИСТОЧНИК KP.RU

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В каком непредсказуемом мире мы живем, можно понять, прочитав некоторые заголовки новостей. Чем и занимается ведущий Радио «Комсомольская правда» (97,2 fm) Михаил Антонов, озвучивая их в эфире в рубрике «Мир сошел с ума»
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