Самые неожиданные фото 2019 года: Постаревший Киркоров и обнаженная Королева

100-летний поп-король

52-летний Филипп Киркоров последовал примеру поклонников и коллег и поучаствовал в популярном в 2019 году флешмобе, состарив себя с помощью специального мобильного приложения. Состарил, надо сказать, до неузнаваемости. Так бы артист мог выглядеть лет в 100!

«Флешмоб объявляю закрытым», - пошутил певец в подписи к снимку.

Фото: instagram.com/fkirkorov, Личный архив

- Ты, как всегда, всех переплюнул. Истерика, - оценила фото Киркорова телеведущая Лера Кудрявцева.

Похудательный костюм для шоу на космодроме

- Этот костюмчик у меня остался с прошлого Хеллоуина, - заявил артист, появившись на музыкальной премии «Золотой граммофон» в наряде Робокопа.

- В таком костюмчике, Коленька, тебе надо вести корпоратив на космодроме Восточный, - пошутил над одеянием Николая Баскова Сергей Светлаков.

Николай Басков.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Знаешь, как в нем жарко? В нем можно бегать. Всегда будешь в хорошей форме, - отрекламировал свой скафандр Басков.

Интриган в юбке

В таком неожиданном образе Алексей Воробьев предстал в своем клипе на песню Never Be Friends.

В таком неожиданном образе Алексей Воробьев предстал в своем клипе на песню Never Be Friends. Фото: Пресс-служба Алексея ВОРОБЬЕВА

Надеть юбку Воробьеву пришлось ради девушки (ее сыграла «Вице-мисс Мира» и «Мисс Россия-2015» София Никитчук). По сюжету клипа она отвергла влюбленного в нее героя. Чтобы расположить красотку, Воробьеву пришлось провернуть хитрую интригу - замаскироваться под даму, к которой ушел ухажер красавицы.

Акробатика в смирительной рубашке

С первого взгляда может показаться, что этот кадр сделан во время падения олимпийской чемпионки Евгении Медведевой. Однако это всего лишь акробатический элемент показательного выступления спортсменки во время Гран-при по фигурному катанию.

С первого взгляда может показаться, что этот кадр сделан во время падения олимпийской чемпионки Евгении Медведевой. Однако это всего лишь акробатический элемент показательного выступления.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Напомним: в ноябре Евгения представила новую показательную программу под песню Билли Айлиш I dont wanna be you anymore. Поскольку в песне идет речь о болезненных чувствах, которые способны довести до сумасшествия, Женя выбрала для этого номера костюм, напоминающий смирительную рубашку.

Ниндзя в бане

- Никакая грязь, кроме лечебной, ко мне не прилипнет, - заявила Анастасия Волочкова, разместив в соцсетях снимок из парилки. На фото обнаженная балерина намазана с ног до головы грязью из Мертвого моря, которую ей привезли с курорта друзья.

Анастасия Волочкова. Фото: Личный архив, instagram.com

«Ниндзя в парилке», - посмеялись в комментариях подписчики ее странички.

«Русалка» вспомнила цирковое прошлое

Вот так внезапно обнажилась 46-летняя Наташа Королева. Хороша, не правда ли?

- Вспомнила свое цирковое прошлое (в 1991 году певица окончила эстрадно-цирковое училище. - Ред.) и решила психануть, - объясняла «КП» «русалка». - Все хотят опошлить эту историю. А мой месседж был в другом. Я считаю, что дамам надо держать себя в хорошей форме в любом возрасте.

Вот так внезапно обнажилась 46-летняя Наташа Королева. Фото: instagram.com, Анатолий ЖДАНОВ

Однако вскоре Королева удалила фото из своего Инстаграма. Мол, хорошего понемножку. Видимо, Тарзан (супруг певицы Сергей Глушко) напомнил жене, что стриптиз - все-таки его прерогатива.

Растолстевшая Семенович

- Вот как без фотошопа выглядит эстрадный секс-символ! - обрадовались злопыхатели, увидев в сети эту фотографию Анны Семенович.

Двойной подбородок и ролики жира - это всего лишь пластический грим для шуточного клипа Анны на песню «Хочешь». Фото: Личный архив

Как потом выяснилось, двойной подбородок и ролики жира - это всего лишь пластический грим для шуточного клипа Анны на песню «Хочешь», где она сыграла растолстевшую домохозяйку, к которой охладел супруг.