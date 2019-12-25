Тест "КП": А вас, Снегурочка, я попрошу остаться!
Угадай советский мультфильм по фразе про Новый год
Фото: Кадр из мультфильма
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Иногда слышишь краем уха новогоднюю песенку и тут же готов пропеть ее продолжение - настолько родная эта мелодия. А вот название мультфильма по знакомым словам всплывает в памяти не сразу. Накануне главного праздника года мы решили выяснить, сможете ли вы угадать мультфильм по одной фразе из него.
1«Пусть эта елочка в праздничный час каждой иголочкой радует нас»
Правильный ответ:«Новогодняя сказка»
2«Что за Новый год, да без елочки?!»
Правильный ответ:«Падал прошлогодний снег»
3«Лучший мой подарочек - это ты!»
Правильный ответ:«Ну, погоди!»
4«Если бланк поздравительный, адресата сначала поздравить надо!» - «Ну хорошо, хорошо... Поздравляю тебя, Шарик, ты балбес!»
Правильный ответ:«Зима в Простоквашино»
5«Ты всю зиму говорил, что ты снежинка. Я так боялся, что ты растаешь к весне...»
Правильный ответ:«Зимняя сказка»
6«Кто куды, а мы - к зайцам!»
Правильный ответ:«Дед Мороз и Серый волк»
7«А помнишь, как ты меня гонял?» - «Так я, это...» - «Ну да. Работа такая... А я всю жись тут мотаюсь, и никто мне сам косточку не даст...»
Правильный ответ:«Жил был пес»
ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Фразы, которые мы выбрали, были не такими уж известными. Поэтому неудивительно, что вы вспомнили далеко не все. Но мы надеемся, что все-таки доставили вам радость добрыми воспоминаниями о советских мультиках.
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ВАШ РЕЗУЛЬТАТ:Или вы до сих пор обожаете советские мультфильмы (а как их не любить!), или у вас есть маленькие дети. С нашим тестом вы справились очень хорошо. А если и не угадали все ответы - это ли не повод включить перед Новым годом телевизор и снова заглянуть в детство.
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ИСТОЧНИК KP.RU