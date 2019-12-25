МИД "дочистят": фасад здания станет одного цвета не ранее 2030 года

Шпиль на здании Министерства иностранных дел Российской Федерации отреставрировали два года назад. В том числе и часть фасада. По-прежнему много обсуждений, что не угадали с цветом, нижняя часть здания теперь темнее - будто разные части конструктора. Однако реставрация здания МИДа продолжается. "КП" выяснила, какой станет "сталинская высотка".

Требовалось укрепление стен

Нельзя сказать, что здание Министерства иностранных дел на Смоленско-Сенной площади пришло в упадническое состояние, но все же реставрация спустя 50 лет была нужна.

- Это нормальная практика. Зданию требовалось укрепление стен. Критичных моментов не было. Это плановые работы. Очень важно было сохранить цветовое решение и подлинность деталей. Мы применили уникальную технологию очистки керамической плитки 50-х годов, максимально бережно сохранили - это была кропотливая работа, - рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

Здание МИДа имеет ступенчатый силуэт, внутренняя отделка - обилие мрамора, здесь же и передовые технологии - лифты и эскалаторы, система централизованного пылеудаления и кондиционирования воздуха. Задача нынешней реставрации - сохранить архитектурную красоту.

За последние шесть лет удалось выполнить работы в правом крыле "сталинской высотки". Это 16-этажное здание, где были восстановлены мраморные полы и лестницы, колонны, потолки, гардеробная, лифты.

- В этом году мы сдаем правое крыло Министерства иностранных дел РФ. На данном этапе отреставрированы служебные кабинеты, холлы, следующим этапом в 2020 году - архивы, хранилища, - рассказал Олег Саевский, генеральный директор казенного учреждения дирекции по строительству и реставрации Министерства иностранных дел РФ.

- Реставрационные работы касаются не только фасадов, но и внутренней части. Реставраторам удается сохранить облицовку колон, мрамор, люстры, ручки на дверях. Все датали подлинные, — рассказал руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.

За последние шесть лет удалось выполнить работы в правом крыле "сталинской высотки".Фото: Алиса ТИТКО

Большая уборка

Первые работы по реконструкции МИДа начали еще в 2000 году. Сначала привели в порядок левое крыло, в 2013 году приступили к правому крылу, а в 2017 году были заменены отдельные фрагменты крыши и в целом завершена реставрация шпиля с верхней частью фасада до 98 отметки. Как раз тогда москвичи обратили внимание, что верхняя часть фасада отличается по цвету от нижней.

- То, что сейчас все видят в верхней части фасада, так и было. Именно такого цвета МИД был в 50-х годах. За время существования фасад впитал копоть, грязь и потемнел. Вот сейчас нам удалось почистить правое и левое крыло. Конечно, 30-40% плитки пришлось заменить (восстановить ее было невозможно), остальное просто почистили. И можно заметить, что за 20 лет левое крыло снова стало немного темнеть. Годы идут же. Теперь осталось восстановить центральный фасад высотки, там работы планируют начать в 2022 году, - рассказал Олег Саевский.

Когда удастся полностью завершить работы по реконструкции и москвичи смогут увидеть министерство в одном цвете пока сказать в Мосгорнаследии не могут. Судя по затраченному времени реконструкции боковых частей здания, МИД "дочистят" не ранее 2030 года.

- Планируется, что проектирование работ будет около двух лет, а дальше уже начнутся сами работы по фасадам и внутренней отделке здания, - сказал Алексей Емельянов.

Были восстановлены мраморные полы и лестницы, колонны, потолки, гардеробная, лифты.Фото: Алиса ТИТКО

Справка "КП"

Министерство иностранных дел на Смоленско-Сенной площади — одна из семи построенных "сталинских высоток". 27-этажное здание возвели в 1948—1953 годах по проекту архитекторов Владимира Гельфрейха, Михаила Минкуса. В первоначальном проекте высотки шпиля вообще не было, его добавили после завершения строительства здания. В воспоминаниях историков "сталинские высотки" должны были отразить в Москве общественный подъем после победоносного завершения Великой Отечественной войны и показать подвиг народа, победившего фашизм.