«Снова как девочка»: Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы

Еще со времен программы «Секс с Анфисой Чеховой» за телеведущей закрепилась репутация женщины без комплексов. В Инстаграме она обсуждает со своим подписчикам довольно откровенные вещи - от целлюлита до отношений с мужчинами. Но последний пост звезды изумил даже самых верных ее поклонников: Анфиса призналась, что тренирует… интимные мышцы. На своей страничке телеведущая показала, как проходит эта процедура, и рассказала, что эта тема волнует многих женщин.

- Об этом не принято говорить. Но когда это меня волновало. Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверена, что многим это будет полезно! – рассказала звезда. - Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы. И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье. Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт. Не буду сейчас вдаваться в подробности, ведь 30% мужчин в моих подписчиках - никто не отменял.

42-летняя Анфиса сфотографировалась на специальном кресле, которое помогает тренировать интимные мышцы. Судя по довольному выражению лица телеведущей, эта процедура доставила ей немало удовольствия.

achekhova ОБ ЭТОМ НЕ ПРИНЯТО ГОВОРИТЬ. Но когда это меня волновало Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверенна, что многим это будет полезно!Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы!

- Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем, не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц, - поделилась ощущениями Чехова. - Процедура совершенно безболезненная, и даже приятная (доказательство этому эмоции на моем лице). Через 6-10 сеансов вы, в буквальном смысле, станете как девочка.

Анфиса много времени уделяет своему телу и здоровью. Телеведущая призналась, что лишь недавно подобрала оптимальный для себя режим питания, который позволил ей похудеть почти на 25 килограммов. Но, как оказалось, дело не только в ограничении пищи. Чехова использовала и другие методы борьбы с лишним весом, которые помогли ей расстаться с объемами.

- Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует! – рассказала Анфиса в одном из интервью.

achekhova Придумала себе костюм на Новый год Такая чудесная зима в наших краях, что по-моему костюмчик в самый раз придется А вы как думаете? P.S. Тайная жизнь моего пупка продолжается На первом фото он спрятался, а на втором нашёлся Упс. #зима2020 #костюмнановыйгод #аможетяснегурочка #аможетярасстаяла

Кроме клизм телеведущая применяет еще один нетрадиционный метод борьбы с лишними килограммами: она принимает препараты, избавляющие от паразитов.

- Однажды я обратилась в специализированную клинику, сдала анализы: у меня нашли кучу всего! – поделилась телеведущая. – Потом мне рассказали, что паразиты живут у каждого из нас и во всех органах. Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно.

Телеведущая также несколько лет назад открыла для себя йогу и теперь не представляет без нее своей жизни.

achekhova Ну, что, соскучились по моим фото в белье? Думаете, я образумилась?А нет

- Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физнагрузок, который по душе! – делилась Анфиса с поклонниками в Инстаграме. - Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе.

По словам телеведущей, йога доставляет ей огромное удовольствие. Анфиса даже сравнивает занятия с наркотиком или бокалом игристого вина.

- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - признавалась Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.