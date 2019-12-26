«Снова как девочка»: Анфиса Чехова показала, как тренирует интимные мышцы
Еще со времен программы «Секс с Анфисой Чеховой» за телеведущей закрепилась репутация женщины без комплексов. В Инстаграме она обсуждает со своим подписчикам довольно откровенные вещи - от целлюлита до отношений с мужчинами. Но последний пост звезды изумил даже самых верных ее поклонников: Анфиса призналась, что тренирует… интимные мышцы. На своей страничке телеведущая показала, как проходит эта процедура, и рассказала, что эта тема волнует многих женщин.
- Об этом не принято говорить. Но когда это меня волновало. Я не стесняюсь делиться своим опытом, уверена, что многим это будет полезно! – рассказала звезда. - Вы ведь знаете, что поддерживать в тонусе нужно не только мышцы нашего тела, но и интимные мышцы. И не только не для того, чтобы доставлять вашему мужчине нереальное удовольствие, а еще для того, чтобы позаботиться о нашем, женском, здоровье. Ослабленные интимные мышцы, особенно после нескольких родов, со временем причиняют женщинам немалый дискомфорт. Не буду сейчас вдаваться в подробности, ведь 30% мужчин в моих подписчиках - никто не отменял.
42-летняя Анфиса сфотографировалась на специальном кресле, которое помогает тренировать интимные мышцы. Судя по довольному выражению лица телеведущей, эта процедура доставила ей немало удовольствия.
- Выглядит как обычное кресло. Уютно устраиваешься в нем, не снимая одежды, и тут включаются электромагнитные волны, при помощи которых происходит глубокая стимуляция интимных мышц, - поделилась ощущениями Чехова. - Процедура совершенно безболезненная, и даже приятная (доказательство этому эмоции на моем лице). Через 6-10 сеансов вы, в буквальном смысле, станете как девочка.
Анфиса много времени уделяет своему телу и здоровью. Телеведущая призналась, что лишь недавно подобрала оптимальный для себя режим питания, который позволил ей похудеть почти на 25 килограммов. Но, как оказалось, дело не только в ограничении пищи. Чехова использовала и другие методы борьбы с лишним весом, которые помогли ей расстаться с объемами.
- Лучше голодания и старых добрых клизм ничего не существует! – рассказала Анфиса в одном из интервью.
Кроме клизм телеведущая применяет еще один нетрадиционный метод борьбы с лишними килограммами: она принимает препараты, избавляющие от паразитов.
- Однажды я обратилась в специализированную клинику, сдала анализы: у меня нашли кучу всего! – поделилась телеведущая. – Потом мне рассказали, что паразиты живут у каждого из нас и во всех органах. Привычные анализы в поликлиниках их не показывают. Теперь паразитов продолжаю травить регулярно.
Телеведущая также несколько лет назад открыла для себя йогу и теперь не представляет без нее своей жизни.
- Я убеждена на собственном опыте, что любой человек может получать удовольствие от физических упражнений! Главное выбрать тот вид спорта или физнагрузок, который по душе! – делилась Анфиса с поклонниками в Инстаграме. - Насиловать себя бегом, если ты его ненавидишь, или аэробикой, если тебе не нравится скакать - это никогда не пойдет на пользу! Потому что наша психология будет сопротивляться, мы станем заставлять себя плестись на занятия, а наш внутренний ребёнок будет пребывать в унынии и стрессе.
По словам телеведущей, йога доставляет ей огромное удовольствие. Анфиса даже сравнивает занятия с наркотиком или бокалом игристого вина.
- Я для себя нашла йогу! Не сразу. Сначала она мне казалась скучнейшим занятием, но я до нее доросла, - признавалась Чехова. - Вы знаете, что йога, вошедшая в привычку, с правильными ассанами и пранайамами (дыхательные упражнения) может расширять сознание не хуже наркотика. Поэтому многие бывшие наркоманы в зрелом возрасте подсаживаются на йогу. Такой же кайф, только полезный и без смертельного риска и разрушающих последствий. Наркотики я никогда не пробовала, мне не с чем сравнивать... Но от йоги, когда она входит в режим, я чувствую себя слегка под шафе. Только с координацией всё в порядке и язык не заплетается, но внутри бабочки, как от бокальчика просекко.
ИСТОЧНИК KP.RU