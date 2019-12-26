На Урале появился таксофон, работающий на энергии солнца и ветра

В наши дни трудно удивить новостью про изобретение костюма, покрытого солнечными элементами, или гаджета, работающего от тепла человеческого тела. Пока же такие новинки тестируются и ищут путь к массовому применению, хорошо знакомые энергосберегающие технологии не только находят применение в быту россиян, но и помогают в корне изменить условия их жизни.

Так, в Свердловской области в отдаленном поселке Пакина Пома установили таксофон, работающий от солнечных батарей и ветрогенератора. Мобильная связь и системы централизованного энергоснабжения в местечке отсутствуют, районный центр город Ивдель находится в 60 км. Поэтому раньше жителям поселка, а это несколько семей манси, чтобы позвонить, нужно было пройти пять километров в гору или проплыть 15 километров по реке до ближайшего населенного пункта.

Чтобы наладить связь с большим миром и предоставить возможность осуществлять звонки в экстренные службы компания "Ростелеком" установила спутниковый таксофон универсальной услуги связи, электричество для которого вырабатывают солнечные панели и ветрогенератор. Гибридная установка будет вырабатывать электроэнергию для бесперебойной работы устройства. Такая конструкция впервые смонтирована на Урале и в европейской части России.