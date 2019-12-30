Иван Голунов: Я до сих пор не могу ничего трогать в своей квартире!

Напомним: минувшим летом Иван Голунов, чья специализация – журналистские расследования - был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Но улики против него оказались сфальсифицированными. Причастные к этому сотрудники силовых структур уволены из органов, а Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержке.

Вот что он рассказал в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио «Комсомольская правда» ведущим Тине Канделаки и Максиму Шевченко:

- Вы чувствовали поддержку тогда – вы чувствуете ее до сих пор?

- Да, и спасибо большое всем за эту поддержку.

- Чем заняты сейчас?

- Сейчас моя главная задача - добиться справедливости. Добиться справедливости по моему уголовному делу, по делу о подбросе наркотиков.

- И как, получается?

- Пока это получается довольно напряженно. Но я очень надеюсь, что все виновные станут известны.

- Известны – и только?

- И понесут наказание. По закону.

- Дело засекречено?

- Да. С конца августа я не имел никакого общения со следователем. При этом там не все следственные действия были до конца проведены.

- Это отражается на твоем образе жизни?

- Я до сих пор не могу трогать ничего в квартире.

Иван Голунов особо отметил, что после пресс-конференции Владимира Путина, где президент заявил, что полицейские уволены и появилось уголовное дело - оно действительно появилось.

- Вам известны те офицеры, что были уволены в связи с этой ситуацией?

- Пока я не знаю, что это за пять человек, и почему их именно пятеро...

- Перед вами кто-то извинился из людей в погонах?

- Могу предположить, что должен извиниться прокурор Западного округа. Но таких извинений я до сих пор не получил.

- Стало ли после вашей громкой истории журналистам заниматься расследованиями легче?

- Я очень на это надеюсь. Но чтобы в этом убедиться, я должен довести расследование моего дела до конца…

Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звёздные итоги года в прямом эфире Радио Комсомольская Правда . Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы

Разберем, как показали себя в деле с арестованным журналистом власти, силовики и коллеги репортера (подробности)