Иван Голунов: Я до сих пор не могу ничего трогать в своей квартире!
Напомним: минувшим летом Иван Голунов, чья специализация – журналистские расследования - был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Но улики против него оказались сфальсифицированными. Причастные к этому сотрудники силовых структур уволены из органов, а Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержке.
Вот что он рассказал в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио «Комсомольская правда» ведущим Тине Канделаки и Максиму Шевченко:
- Вы чувствовали поддержку тогда – вы чувствуете ее до сих пор?
- Да, и спасибо большое всем за эту поддержку.
- Чем заняты сейчас?
- Сейчас моя главная задача - добиться справедливости. Добиться справедливости по моему уголовному делу, по делу о подбросе наркотиков.
- И как, получается?
- Пока это получается довольно напряженно. Но я очень надеюсь, что все виновные станут известны.
- Известны – и только?
- И понесут наказание. По закону.
- Дело засекречено?
- Да. С конца августа я не имел никакого общения со следователем. При этом там не все следственные действия были до конца проведены.
- Это отражается на твоем образе жизни?
- Я до сих пор не могу трогать ничего в квартире.
Иван Голунов особо отметил, что после пресс-конференции Владимира Путина, где президент заявил, что полицейские уволены и появилось уголовное дело - оно действительно появилось.
- Вам известны те офицеры, что были уволены в связи с этой ситуацией?
- Пока я не знаю, что это за пять человек, и почему их именно пятеро...
- Перед вами кто-то извинился из людей в погонах?
- Могу предположить, что должен извиниться прокурор Западного округа. Но таких извинений я до сих пор не получил.
- Стало ли после вашей громкой истории журналистам заниматься расследованиями легче?
- Я очень на это надеюсь. Но чтобы в этом убедиться, я должен довести расследование моего дела до конца…
Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звёздные итоги года в прямом эфире Радио Комсомольская Правда . Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele
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ИСТОЧНИК KP.RU