2019-12-30T13:18:46+03:00
Общество

Иван Голунов: Я до сих пор не могу ничего трогать в своей квартире!

На Радио «Комсомольская правда» журналист Иван Голунов ответил на вопросы Тины Канделаки и Максима Шевченко
Игорь ЯКУНИН
Поделиться:
Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержкеГолунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержкеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Напомним: минувшим летом Иван Голунов, чья специализация – журналистские расследования - был задержан по подозрению в распространении наркотиков. Но улики против него оказались сфальсифицированными. Причастные к этому сотрудники силовых структур уволены из органов, а Голунов оказался на свободе – в том числе, благодаря мощной общественной поддержке.

Вот что он рассказал в эфире программы "Доживем до понедельника" на Радио «Комсомольская правда» ведущим Тине Канделаки и Максиму Шевченко:

- Вы чувствовали поддержку тогда – вы чувствуете ее до сих пор?

- Да, и спасибо большое всем за эту поддержку.

- Чем заняты сейчас?

- Сейчас моя главная задача - добиться справедливости. Добиться справедливости по моему уголовному делу, по делу о подбросе наркотиков.

- И как, получается?

- Пока это получается довольно напряженно. Но я очень надеюсь, что все виновные станут известны.

- Известны – и только?

- И понесут наказание. По закону.

- Дело засекречено?

- Да. С конца августа я не имел никакого общения со следователем. При этом там не все следственные действия были до конца проведены.

- Это отражается на твоем образе жизни?

- Я до сих пор не могу трогать ничего в квартире.

Иван Голунов особо отметил, что после пресс-конференции Владимира Путина, где президент заявил, что полицейские уволены и появилось уголовное дело - оно действительно появилось.

- Вам известны те офицеры, что были уволены в связи с этой ситуацией?

- Пока я не знаю, что это за пять человек, и почему их именно пятеро...

- Перед вами кто-то извинился из людей в погонах?

- Могу предположить, что должен извиниться прокурор Западного округа. Но таких извинений я до сих пор не получил.

- Стало ли после вашей громкой истории журналистам заниматься расследованиями легче?

- Я очень на это надеюсь. Но чтобы в этом убедиться, я должен довести расследование моего дела до конца…

Канделаки и Шевченко в эфире Комсомолки .Тина Канделаки и Максим Шевченко подводят звёздные итоги года в прямом эфире Радио Комсомольская Правда . Смотрите прямую видеотрансляцию на сайте kp.ru и официальном ютуб-канале Радио Комсомольская правда : https://www.youtube.com/user/kptele

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы

Разберем, как показали себя в деле с арестованным журналистом власти, силовики и коллеги репортера (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
"Извлек огромный урок для себя": Мамаев рассказал о жизни после колонии и переходе в "Ростов"
Спортсмен рассказал Тине Канделаки и Максиму Шевченко, что очень рад переходу в футбольный клуб "Ростов". И несмотря на общественный негатив, оценивает минувший год положительно
Новости 24
Гидрометцентр: 2019 год стал самым теплым в России и ее столице более чем за 100 лет
"Не все лидеры вошли в сообщения": Песков рассказал, поздравит ли Путин с Новым годом Грузию и Украину
Песков: Предотвращение теракта в Санкт-Петербурге говорит о результативности сотрудничества спецслужб РФ и США
"Работа ведется" Песков прокомментировал переговоры России с Украиной о транзите газа
Россиян предупредили о хакерских атаках в новогодние праздники
"Много хороших впечатлений от встреч с Путиным": Фраттини рассказал о дружбе с президентом РФ
"Россия и США исторически несут особую ответственность": Путин направил Трампу поздравление с Новым годом
Шампанское и копчености: ученые и врачи назвали самые коварные продукты новогодней ночи
Ученый посоветовал, как выбрать рыбу и икру к новогоднему столу
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Новым худруком "Современника" назначили театрального режиссера Виктора Рыжакова
Пассажирский самолет рейса "Доха-Осло" совершил экстренную посадку в Домодедово
Роспотребнадзор напомнил, как хранить салаты в новогодние праздники
Депутат предложил ввести правила поведения чиновников на корпоративах
Представитель ЛНР: В результате обмена с Украиной в две республики вернулись 124 человека
"Не нужно искать виноватых. Это тупик": Представитель РПЦ прокомментировал скандал со строительством храма в Екатеринбурге
В России в полтора раза вырос интернет-трафик
Погибли три человека: В Техасе неизвестный пришел в церковь с дробовиком и открыл огонь
Следствие рассматривает три версии авиакатастрофы с участием самолета Bek Air в Казахстане
В московской гостинице нашли прикованное к кровати тело девушки
Эксперты назвали причины крушения самолета А320 авиакомпании EgyptAir в 2016 году
"Переигрывает ситуацию": Захарова оценила вызов российского посла в МИД Польши
Производимые в России гражданские авиалайнеры предлагают переименовать, чтобы создать линейку самолетов с одним названием
В Псковской области автобус съехал в кювет, пострадали шесть человек
В России могут создать авиакомпанию для полетов на Дальний Восток
NYT: Эспер, Помпео и Болтон пытались уговорить Трампа не замораживать военную помощь Украине
Упавшая с высоты в цирке Владивостока гимнастка находится в тяжелом состоянии
Эспер и Помпео доложили Трампу об атаках в Ираке и Сирии
Захарова назвала вызов российского посла в МИД Польши попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу