Что надо знать об освобождении Ивана Голунова. Первые выводы

И вот теперь, гогда на дело Ивана Голунова можно уже обернуться и выдохнуть, пора сделать первые выводы. Нерв всего произошедшего за последние 5 дней был таким запредельным, что обнажил многое и многих. Кто и как повел себя в истории с задержанием оппозиционного журналиста с дозами наркотиков в его рюкзаке и дома? Давайте разбираться.

ПЕРВОЕ. Общественность. И журналисты, и просто узнаваемые лица с известными фамилиями — практически все встали на защиту Голунова, не поверив в то, что репортер, занимавшийся громкими расследованиями, мог торговать наркотиками и носить их с собой по Москве в рюкзаке. И либералы, и «ватники» - редкий случай - сошлись во мнении: Голунова заказали герои его расследований, а компромат подбросили. Именно острая реакция общества заставила всех следить за этим делом как за своим.

ВТОРОЕ. Власти. К их чести, никто не перекрывал голоса в защиту Голунова — они звучали даже на центральных телеканалах. Никто никого не пытался вывести из-под удара. Уже через день после ареста омбудсмен Москалькова публично докладывала Путину обо всех подводных камнях произошедшего и рассказала потом о реакции президента: разобраться срочно и если не виновен — освободить. А сколько докладов было непубличных? Пресс-секретарь президента рассказал, что о деле Голунова Путину доложили еще в Петербурге, на экономическом форуме. И разобраться удалось за считанные дни. Разобраться и сделать выводы.

ТРЕТЬЕ. Колокольцев. Министр поступил жестко — без всяких ведомственных прикрытий заявил, что просит президента освободить от занимаемых должностей начальника УВД по Западному округу Москвы генерал-майора Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД по Москве генерал-майора Девяткина. А преследование журналиста прекратить.

Глава МВД России Владимир Колокольцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Причем сделано это было не на волне истерики, а строго после экспертиз, показавших, что отпечатков Голунова на дозах наркотиков нет.

ЧЕТВЕРТОЕ. Суть истории, судя по всему, кроется в каком-то коммерческом заказе устранить репортера. И скорее всего - на низовом уровне. Представить себе, что так бездарно подставлять себя и полицейских оперов могли высокие чины, силовики или бизнесмены — невозможно. Последствия слишком просчитывались.

ПЯТОЕ. Окружение Галунова. Адвокат журналиста Сергей Бадамшин уже поблагодарил всех за поддержку:

«Победили закон и справедливость. Это не просто освобождение от уголовного преследования конкретного человека. Абсолютно приветствую решение Колокольцева ходатайствовать об освобождении от должностей полицейских генералов.».

А организаторы шествия в поддержку Ивана Голунова, намечавшегося на 12 июня в столице, уже предложили перенести его по согласованию с властями Москвы. Это заявление подписали в том числе гендиректор и главред издания «Медуза» (где работает Галунов) Галина Тимченко и Иван Колпаков и другие журналисты, адвокаты:

"Наше предложение: завтра немного выпить, а в ближайшие дни добиться согласования акции в центре Москвы", - говорится в их обращении.

Поэтому тем, кто собирался 12 июня выйти на шествие, лучше бы от него пока отказаться. В День России в центре Москвы ожидается 130-150 тысяч гуляющих горожан, многие будут с детьми. Не стоит создавать им проблемы, устраивать давку, портить праздник.

И ШЕСТОЕ. На самом деле история с Иваном Голуновым не окончена. Те кто его задерживал, отстранены министром Колокольценвым от должности, а само расследование передано в Следственный комитет. Можно надеяться, что заказчики устранения журналиста Голунова будут найдены. И наказаны.

История с задержанием Ивана Голунова завершилась оправданием журналиста и грозит отставками в столичном МВД.Фото: REUTERS

Не случайно в те же дни, когда разворачивалась дело репортера, произошло еще одно громкое задержание - главы следственного комитета по Волгоградской области. Его подозревают, подумайте только, в организации покушения на губернатора. Две этих истории, вроде далекие друг от друга, говорят от том, что власти настроены разбираться со всем криминалом.

Вот такие первые выводы.

Будем следить дальше.

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