2019-12-30T18:58:52+03:00
Спорт

Россия - Германия 31 декабря 2019: прямая онлайн-трансляция матча молодежного чемпионата мира по хоккею

Хоккей, матч Россия - Германия 31 декабря. Прямая онлайн-трансляция состоится 31 декабря 2019. Составы команд, прогнозы букмекеров на матч молодежного чемпионата мира по хоккею
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россия сыграет против Германии последний матч группового турнира.Россия сыграет против Германии последний матч группового турнира.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Хоккеисты сборной России на МЧМ-2020 идут по волнообразному графику - яркая встреча с Чехией и поражение 3:4, фееричные 6:0 в матче с Канадой и блеклые 1:3 в матче против США. В последний день 2019 года - матч против Германии. "КП" рассказывает о главных моментах предстоящей встречи Россия - Германия 31 декабря 2019.

Статистика личных встреч Россия - Германия 31 декабря 2019

На прошлом ЧМ по хоккею среди молодежных команд сборная Германии не играла. Но на этом турнире уже успела навести шороху, обыграв Чехию после того, как хозяева турнира выиграли 4:3 у России в первой игре ЧМ-2020. На этот турнир они пробились, выиграв Первый дивизион ЧМ-2019. Последняя игра нашей команды на молодежном ЧМ с немцами датируется 29 декабря 2012 года - наши выиграли тогда 7:0.

Прогнозы букмекеров на матч Россия - Германия 31 декабря 2019

В этой игре Россия - фаворит поединка.

Прогноз на матч Россия - Германия 31 декабря 2019

Победа будет за нами.

Составы команд на матч Россия - Германия 31 декабря 2019

Составы команд будут известны примерно за час-полтора до старта поединка в Чехии.

Время начала матча Россия - Германия 31 декабря 2019

Матч Россия - Германия 31 декабря 2019 года в 17:00 по московскому времени.

Где смотреть матч Россия - Германия 31 декабря 2019

Прямую видеотрансляцию матча Россия - Германия можно посмотреть 31 декабря и начнется в 17:00 по московскому времени на Матч ТВ.

Трансляция матча Россия - Германия 31 декабря 2019

Трансляция матча Россия - Германия 31 декабря 2019 года состоится в прямом эфире на Матч ТВ с 17:00 по московскому времени.

ИСТОЧНИК KP.RU

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