2019-12-31T18:21:32+03:00
Телевизор

Якубовича ждут живые бараны и горячие бразильянки.

Новогодний выпуск "Поля чудес" будет ярким и интернациональным
Глеб ГУБАРЕВ
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В гости к Леониду Аркадьевичу пожалуют знойные бразильские красотки. Фото Максим Ли/Первый каналВ гости к Леониду Аркадьевичу пожалуют знойные бразильские красотки. Фото Максим Ли/Первый канал
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В замечательной песне "Ветер перемен" день и ночь вращалась Карусель-Земля, а в шоу "Поле чудес" день и ночь вращается легендарный барабан. Шутки про бессмертие проекта и непотопляемость его ведущего давно уже перестали быть актуальными - какой смысл ерничать, если телеаудитория просто не мыслит свою жизнь без Леонида Якубовича и его программы? Хотя кто-то, наверное, до сих пор ворчит: "Каждую неделю одно и то же!". Специально для таких ворчунов приготовлен новогодний выпуск передачи, в которой, помимо кружащегося барабана, загадочного слова на табло и канонической фразы "Приз - в студию!" ожидается целая куча сюрпризов.

Как обычно, ведущего завалят подарками. Фото Максим Ли/Первый канал

Как обычно, ведущего завалят подарками. Фото Максим Ли/Первый канал

Во-первых, в этот день шоу будет международным - на съемки, помимо россиян и жителей ближнего зарубежья, приедут участники из Бразилии, Израиля и Китая. Во-вторых, ведущего ждут необычные даже по его стандартам подарки - например, гость из Грузии преподнесет Леониду Аркадьевичу живого барана. В-третьих, программа будет наполнена музыкой, ответственными за которую в этот вечер станут Витас, Зара и Сосо Павлиашвили.

Первый канал, «Поле чудес», новогодний выпуск

ИСТОЧНИК KP.RU

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