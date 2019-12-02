Из одежды – только бикини: Ирина Шейк отпраздновала Новый год на яхте

Ирина Шейк отмечает первый Новый год после расставания с бойфрендом, голливудским актером Брэдли Купером. Оставив двухлетнюю дочку Лею с отцом в Нью-Йорке, супермодель улетела на тропический остров. На райском кусочке суши Ирина отметила сразу два праздника: Новый год и свадьбу своей близкой подруги. Где именно проходило торжество, Ирина не рассказывает, но, судя по пейзажам, бракосочетание устроили прямо на пляже.

В Инстаграме 32-летняя модель поделилась невероятным снимком, снятым на фоне местных джунглей. Одетая в бикини Ирина лежит на корме яхты, демонстрируя идеальную фигуру. На острове Шейк отдыхает в компании своих коллег по подиуму, включая мужчин-манекенщиков.

Ирина поделилась невероятным снимком в бикини. Фото: Инстаграм.

Новый год красавица встретила на яхте в бикини: вместе с друзьями россиянка откупорила бутылку шампанского и подняла бокальчик в честь наступившего 2020-го. В комментариях поклонники желают Ирине в новом году наконец-то найти настоящую любовь и счастье.

После расставания с Купером Шейк ведет достаточно закрытый образ жизни. Поклонники Ирины отмечают, что после разрыва с бойфрендом она только расцвела. И подозревают, что в ее жизни уже появился новый мужчина – мол, так невероятно выглядеть может только влюбленная женщина. Если это так, то Ирина – просто гений маскировки. С момента ее разрыва с Купером (а это случилось весной) рядом с Ириной не видели ни одного мужчины, хоть отдаленно претендующего на роль ее нового воздыхателя. Красотка появляется на публике только в компании своих коллег по миру моды, которые все как один не интересуются женщинами. На улице папарацци фотографируют Иру исключительно в компании ее дочки Леи.

irinashayk Newly wed @ingarubenstein

Одна из последних новостей из жизни модели – ее последнее приобретение. Ирина купила квартиру в Москве для своей мамы Ольги Шайхлисламовой. С 2017 года мама модели живет в Америке и помогает дочке воспитывать малышку Лею. Но периодически наведывается в Москву. Да и сама Ирина часто прилетает в Первопрестольную по делам. Говорят, Ирине надоело останавливаться в отелях, вот она и решила приобрести дорогие апартаменты в одном из элитных жилых комплексов в центре Москвы.

Кроме этой квартиры Ирина владеет апартаментами в Лос-Анджелесе и в Нью-Йорке. После разрыва с Купером Шейк вместе с дочкой переехала из «города Ангелов» в Нью-Йорк. Двухлетняя наследница звезды проводит одинаковое количество времени и с мамой, и с отцом. Когда Ирина занята на съемках и светских мероприятиях, девочку опекает Брэдли. Поговаривают, что актер был недоволен переездом бывшей возлюбленной в Нью-Йорк, потому что это создавало определенные проблемы в его общении с дочкой. Но со временем Купер смирился и стал регулярно наведываться в Нью-Йорк.