«Челси» хочет купить Федора Чалова. Неужели это правда
Главная трансферная первых дней года новость в российском футболе – интерес английского «Челси» к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Английское издание Daily Express сообщает, что клуб Романа Абрамовича готов выложить 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) за 21-летнего форварда. Пока это слишком здорово, чтобы поверить безоговорочно.
Зачем «Челси» Чалов?
В пользу того, что интерес предметный, говорит несколько факторов:
1. «Челси» нужен нападающий. Оливье Жиру уже 33 года, и он уже не тот.
2. «Челси» до недавнего времени было запрещено покупать футболистов, но клуб пошел в суд, оспорил вето, и теперь может снова тратить миллионы на трансферном рынке. А их скопилось достаточно.
3. «Челси» провел переговоры по покупке других нападающих, и они завершились провалами. Клубу Абрамовича не удалось договориться форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером и нападающим «Лиона» Мусса Дембеле.
Почему есть сомнения?
В свой 21-год Федор Чалов не выглядит готовым игроком для одного из топ-клубов английской Премьер-лиги. По итогам прошлого чемпионата России нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром. Но минувшую осень провел очень слабо. Во всяком случае главного тренера сборной России Станислава Черчесова он не впечатлил, и выступал за молодежную команду страны.
Полгода назад Федора Чалова пытался купить другой английский клуб - «Кристал Пэлас» (9-е место АПЛ). Предлагал 25 млн евро. Клубы не договорились, и вроде бы Чалов так расстроился, что уровень его игры значительно упал. Но как-то подозрительно высоко за неудачные полгода поднялся интерес в АПЛ к Чалову.
На днях же Федором интересовался «Брайтон» (14-е место). Так что возможно, эта новость – рекламная кампания российского нападающего: покупайте скорее, иначе уведут.
Почему «Челси» может все-таки купить Федора
«Челси» все-таки принадлежит российскому миллиардеру, а это в глазах британской прессы неоспоримый довод в пользу сделки. А ЦСКА всегда умел продавать игроков. В том числе и в «Челси». Вспомните Юрия Жиркова, например.
Но самое главное, «Челси» может воспринимать Чалова как инвестицию в молодого игрока. Клуб Абрамовича может купить нападающего ЦСКА и тут же сдать его в аренду тому же «Брайтону». И мечта Федора играть в Англии исполнится.
ИСТОЧНИК KP.RU