«Челси» хочет купить Федора Чалова. Неужели это правда

Главная трансферная первых дней года новость в российском футболе – интерес английского «Челси» к нападающему ЦСКА Федору Чалову. Английское издание Daily Express сообщает, что клуб Романа Абрамовича готов выложить 20 млн фунтов стерлингов (23 млн евро) за 21-летнего форварда. Пока это слишком здорово, чтобы поверить безоговорочно.

Зачем «Челси» Чалов?

В пользу того, что интерес предметный, говорит несколько факторов:

1. «Челси» нужен нападающий. Оливье Жиру уже 33 года, и он уже не тот.

2. «Челси» до недавнего времени было запрещено покупать футболистов, но клуб пошел в суд, оспорил вето, и теперь может снова тратить миллионы на трансферном рынке. А их скопилось достаточно.

3. «Челси» провел переговоры по покупке других нападающих, и они завершились провалами. Клубу Абрамовича не удалось договориться форвардом «Лейпцига» Тимо Вернером и нападающим «Лиона» Мусса Дембеле.

Почему есть сомнения?

В свой 21-год Федор Чалов не выглядит готовым игроком для одного из топ-клубов английской Премьер-лиги. По итогам прошлого чемпионата России нападающий ЦСКА стал лучшим бомбардиром. Но минувшую осень провел очень слабо. Во всяком случае главного тренера сборной России Станислава Черчесова он не впечатлил, и выступал за молодежную команду страны.

Полгода назад Федора Чалова пытался купить другой английский клуб - «Кристал Пэлас» (9-е место АПЛ). Предлагал 25 млн евро. Клубы не договорились, и вроде бы Чалов так расстроился, что уровень его игры значительно упал. Но как-то подозрительно высоко за неудачные полгода поднялся интерес в АПЛ к Чалову.

На днях же Федором интересовался «Брайтон» (14-е место). Так что возможно, эта новость – рекламная кампания российского нападающего: покупайте скорее, иначе уведут.

Почему «Челси» может все-таки купить Федора

«Челси» все-таки принадлежит российскому миллиардеру, а это в глазах британской прессы неоспоримый довод в пользу сделки. А ЦСКА всегда умел продавать игроков. В том числе и в «Челси». Вспомните Юрия Жиркова, например.

Но самое главное, «Челси» может воспринимать Чалова как инвестицию в молодого игрока. Клуб Абрамовича может купить нападающего ЦСКА и тут же сдать его в аренду тому же «Брайтону». И мечта Федора играть в Англии исполнится.