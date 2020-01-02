2020-01-02T15:27:30+03:00
Звезды

61-летний Александр Малинин стал копией жены

Поклонники сделали неожиданное открытие
Ольга ЛИБГАРДТ
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Вот уже 30 лет Александр Малинин живет душа в душу со своей третьей супругойВот уже 30 лет Александр Малинин живет душа в душу со своей третьей супругойФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Александр Малинин новогодние праздники проводит с семьей в Таиланде. Вместе с супругой Эммой и младшими детьми - двойняшками Фролом и Устиньей - звездное семейство отдыхает на Пхукете.

Вот уже 30 лет Александр Малинин живет душа в душу со своей третьей супругой Эммой Малининой. На двоих у супругов пятеро детей. У Александра от первого брака со скрипачкой ВИА "Поющие гитары" Инной Курочкиной родился сын Никита Малинин. Вторая жена артиста - певица Ольга Зарубина подарила ему дочь Киру. У Эммы от первого брака есть сын Антон, а от союза с Малининым - 19-летние двойняшки - Фрол и Устинья. И если старшие дети давно живут своей жизнью, то младшие охотно путешествуют с родителями.

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Доброе утро!
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Так произошло и на этот раз. Эстрадный исполнитель вместе с женой и младшими наследниками отправился к теплому морю. В блогах Малинина и его супруги появились фотографии с отдыха.

Народный артист России позирует вместе с Эммой. Видно, что супруги счастливы. Они улыбаются и всем своим видом излучают радость. Певец позирует в светлых шортах, розовой футболке, в тон ей кепке и бусах из живых цветов. Эмма предстала в белой футболке и белых брюках. Женщина нежно обнимает мужа.

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Оп-па! Таиланд, не Европа!
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Внимание подписчиков пары привлекло необычайное сходство Александра с женой. Многие отметили, что с возрастом артист стал просто копией женщины.

"Как вы похожи на Эмму", "Да, как брат с сестрой", "Александр, вы с годами стали копией вашей жены!", "Вот уж вправду говорят, что любящие и долго живущие в браке люди похожими становятся!", "Очень похожи", "Вы так похожи друг на друга!", "Невероятно, как Вы подходите друг другу внешне!", "Какие бусы!", - восторгаются фолловеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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