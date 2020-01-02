Россияне отказываются от вареной колбасы и телевизоров, но выбирают овсянку и посудомойки

Холодильник, победивший телевизор, успехи импортозамещения, простота в одежде и другие потребительские тренды ушедшего десятилетия зафиксировал сборник «Торговля в России», выпущенный Росстатом в последний день 2019 года.

ПЕЛЬМЕНИ БЕЗ ВОДКИ

Уровень жизни россиян в «десятые» годы немного вырос, о чем может свидетельствовать увеличение доли непродовольственных товаров в структуре потребления. Если в начале десятилетия на продукты, алкоголь и табак приходилось 48,5% продаж в торговле, то в конце – 47,7% (здесь и далее будем сравнивать 2010 и 2018 годы – последний, по которому собраны все данные). Вероятно, здесь решающую роль сыграла выросшая тяга нации к здоровому образу жизни. Доля затрат на алкоголь упала с 7,8% до 6,8% - и это при опережающем росте цен на спиртное. При этом почти вдвое выросли затраты на сигареты с 1,4% до 2,7%, но тоже исключительно за счет неуклонного повышения акцизов на табачные изделия и установления минимальных цен за пачку. Так, в абсолютном выражении в 2010-м году было продано 372 млрд штук сигарет, а в 2018-м уже 234 млрд.

Доля затрат на алкоголь упала с 7,8% до 6,8% - и это при опережающем росте цен на спиртноеФото: Юлия ПЫХАЛОВА

Возвращаясь к алкоголю, явно выражен постепенный переход населения к «южному типу потребления», где приоритет отдан вину и легким напиткам. Резко, почти в два раза, снизились продажи водки (от 157,8 млн дкл до 83,3 млн дкл), в то время как продажи пива сократились лишь на четверть, а вина – на 7%.

Из других заметных продовольственных тенденций можно отметить следующие:

- сахара стали покупать меньше, но кондитерских изделий больше;

- вареная колбаса «выпадает из доверия» (продажи упали почти на четверть), ее россияне меняют на пельмени (полуфабрикаты – самый быстрорастущий сегмент в разделе мясных изделий);

- взрывной рост популярности перловой и овсяной крупы (продажи выросли более, чем вдвое).

Вареная колбаса «выпадает из доверия»Фото: Алексей БУЛАТОВ

По большинству базовых продуктов – хлеб, молоко, макароны, картофель, фрукты, мясо, рыба – доля продаж практически не изменилась. Рост цен на сыр вынудил россиян сократить его потребление – с 808 до 680 тысяч тонн в год. При этом российский сыр потеснил импортный с прилавков – доля зарубежных сортов упала с 47% до 29%. Но наиболее впечатляющими выглядят успехи импортозамещения в свиноводстве – доля импортной свинины упала с 47% до ничтожных 2%.

НА КОСМЕТИКУ ТРАТИМ БОЛЬШЕ, НА ГАРДЕРОБ — МЕНЬШЕ

В непродовольственном сегменте наиболее загадочным выглядит падение доли затрат на одежду (на 26%) – и в меньшей степени – на обувь (на 11%). Учитывая, что цены на одежду росли в пределах нормы, а доля россиян, покупающих вещи себе в гардероб на рынках, снижалась, остается предположить, что население стало чуть более равнодушно к своему внешнему виду. Что, кстати, соответствует тенденциям в некоторых развитых капиталистических странах: на минимальных уровнях относительное потребление одежды находится в Швейцарии, Франции, США, Японии, Австралии и Израиле. Тогда как максимальное – в Турции, Италии и Португалии, где яркая внешность является своего рода местным культом.

В непродовольственном сегменте наиболее загадочным выглядит падение доли затрат на одеждуФото: Алексей БУЛАТОВ

Росла доля затрат на косметику и парфюмерию (на треть), на мобильные телефоны и смартфоны и на автомобили. В последнем случае, правда, рост был обеспечен самыми состоятельными 20% населения: в этой категории до четверти всех трат шло на приобретение транспортных средств. Также нельзя не отметить повышение доли затрат в семейном бюджете на бензин – с 5,8% до 6,5%.

РЕКВИЕМ ПО МУЗЫКАЛЬНОМУ ЦЕНТРУ

Росстат подтвердил явные тенденции в вопросе оснащения россиян бытовой техникой. Втрое выросла обеспеченность кондиционерами (с 8 до 25 на 100 домохозяйств) и посудомоечными машинами (с 3 до 10) и вдвое – микроволновыми печами (с 61 до 112) и персональными компьютерами (с 63 до 125). На обратной стороне спектра – пострадавшие от всеобщей компьютеризации музыкальные центры, видеокамеры и телевизоры. И если акустические и снимающие устройства народ стал выбрасывать еще в начале десятилетия, то нисходящий тренд по ТВ четко заметен, начиная с 2016 года. А вот обеспеченность холодильниками, стиральными машинами и электропылесосами растет медленно, но верно – как свидетельство такого же неспешного повышения общего благосостояния населения.