2020-01-02T17:27:32+03:00
Политика

Речь Зеленского – не тост, а предвыборный ролик

Новогодняя речь президента Украины как очередная серия о «Слуге народа» Голобородько
Александр КОЦ@sashakotsспециальный корреспондент
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Хоть и смотрится этот ролик как новая серия о «Слуге народа» Голобородько, но, как и сериал, от реальной жизни он очень далекХоть и смотрится этот ролик как новая серия о «Слуге народа» Голобородько, но, как и сериал, от реальной жизни он очень далек
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Поразительное количество снобов в России, не отвлекаясь на опохмел, зачем-то принялось сравнивать новогодние поздравления двух президентов – Владимира Путина и Владимира Зеленского. Дескать первый был слишком консервативен и предсказуем, а второй – ярок, моден и молодежен. Почему-то большинство из тех, кто поставил в этом «конкурсе» на Зеленского, не услышали от Путина «конкретики».

Я так и вижу, как эти люди в новогоднюю ночь сидят перед телевизорами с детьми в ожидании свежих цифр о ВВП, рождаемости, социальной обустроенности (или необустроенности), об успехах в Сирии и в «нормандском формате», о надоях и урожае. А Путин, ретроград такой, о какой-то теплоте человеческих отношений, о родителях о грядущем 75-летии Великой Победы. Скукота же!

Алё! Вам не хватило недавней пресс-конференции? Вам правда 31 декабря в полночь нужен отчет о работе президента за год? За столом нужен тост, который и прозвучал. И как-то странно сравнивать тост с остатками предвыборных закромов штаба Зеленского. Потому что его выступление хоть и пахнуло свежестью на фоне его предшественников, но с Новым годом, с праздником, не имело ничего общего.

Вам не хватило недавней пресс-конференции? Вам правда 31 декабря в полночь нужен отчет о работе президента за год?

Вам не хватило недавней пресс-конференции? Вам правда 31 декабря в полночь нужен отчет о работе президента за год?

Это был набор красивых, но все-таки штампов, обернутых в блестящую упаковку. Тезисов, которые произносились с предвыборной честностью в глазах, которая, впрочем, совершенно ни к чему не обязывает. Потому что после выборов (как и после Нового года) наступает тяжелое похмелье, которое спустя время дает трезво взглянуть на все свои обещания. И понять их абсурдность:

«Житель Франковска, который защищает свой родной язык. Уроженец Гурзуфа, который сохраняет свой родной язык?» - перекидывает Зеленский объединяющие «мостики» между представителями одной нации. Только не очень понятно, от кого во Франковске защищают украинский язык. И что в Гурзуфе мешает сохранять крымско-татарский, если он – один из трех государственных языков в Крыму. В конце концов, почему бы в таком случае сразу после Нового года «Слуге народа» дружно не проголосовать за отмену дискриминационного языкового закона, а также наложить табу на варварское закрытие русских школ?

Объединительная национальная идея, которую попытался сформулировать президент Украины, хороша, когда к жителям своей страны относишься как к гражданам, а не как к населению. Однако Зеленский ставить знак равенства между цивилизационно разными вещами, с которыми большая часть граждан Украины не примирится.

«Страна, где неважно, как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, около какого памятника ты ждешь девушку, в которую влюблен», - говорит Владимир Зеленский. Но в контексте современной Украины это как раз очень важно. Потому что, образно выражаясь, живущий на улице Жукова никогда не назначит свидание у памятника Шухевичу. Как и шагающие 1 января факельным шествием в честь дня рождения Бандеры, не пойдут маршем в колонне «Бессмертного полка».

Поэтому, хоть и смотрится этот ролик как новая серия о «Слуге народа» Голобородько, но, как и сериал, от реальной жизни он очень далек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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