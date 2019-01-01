Порошенко и Зеленский новогодними поздравлениями лишь углубили раскол Украины

ОБМЕН ЛЮБЕЗНОСТЯМИ

Новогодняя ночь в очередной раз продемонстрировала глубину внутриукраинского раскола. Два украинских телеканала, которые контролирует экс-лидер Незалежной Петр Порошенко, «Пятый» и «Прямой», сначала запустили в эфир поздравления украинскому народу от Порошенко, а место для действующего президента в их эфире нашлось лишь после полуночи. Можно было бы, конечно, удивиться такой наглости, если бы не один маленький нюанс – ровно год назад, в ночь с 31-го декабря 2018-го на 1 января 2019-го телеканал «1+1» сделал нечто подобное. Вместо занимавшего пост президента Украины с новогодним поздравлением-обращением в его эфире выступил Владимир Зеленский, который сообщил, что намерен пойти в президенты.

Так что здесь можно считать счет ничейным, 1 – 1, хоть Порошенко использовал два телеканала, а команда Зеленского один, но именно она придумала этот прием, который шокировал команду Порошенко, а вместе с ней и добрую половину Украины. Порошенко этим жестом показал, что он не сдается, списывать со счетов его рано, и если даже ничего добиться не сможет, то крови постарается попортить по максимуму.

Однако, поздравления с Новым годом от бывшего и нынешнего лидеров страны примечательны не только этим, но и смыслами, который каждый из них вложил в свои спичи.

Зеленский, который говорил долго, попробовал найти нечто общее, что объединяет всех граждан страны, которую он возглавил.

Два украинских телеканала, которые контролирует экс-лидер Незалежной Петр Порошенко, «Пятый» и «Прямой», сначала запустили в эфир поздравления украинскому народу от Порошенко

КТО МЫ?

- Давайте сегодня каждый честно ответит сам себе на важный вопрос: кто я? Президент Украины, успешный адвокат, обычная домохозяйка, студент-философ из Могилянки, агроном из Черкасской области. Кто я? Бывший фотограф, защищающий страну на Востоке? Бывший физик, который моет посуду в Италии? Бывший химик, который строит высотку в Новосибирске? Донецкий врач, переехавший и открывший собственную практику? Или учитель из Луганска, который переехал, два года таксовал и таки вернулся обратно? Кто я? Тот, кто десять лет живет заграницей и любит Украину в Интернете? Тот, кто потерял все в Крыму, и начал все с нуля в Харькове? ІТшник, который мечтает сбежать из страны? Или пленный, который мечтал вернуться домой? - начал он свое выступление (оставим в стороне словесную эквилибристику относительно «защиты страны на Востоке», это обязательная риторика в нынешней Незалежной), признав, что отличий украинцев внутри себя вагон и немаленькая тележка. - Житель Франковска, защищающий свой родной язык? Уроженец Гурзуфа, который бережет свой родной язык? Житель Берегово, который бережет свой родной язык? Или житель Краматорска, который говорит на своем родном языке? Тот, кто выучил украинский? Потому что это нормально знать государственный язык. Тот, кто не хочет этого делать? Кто я? Тот, кто платит налоги? Кто подрезает на дороге? Держит дома собаку? Рыжий? Мусульманин? С недостатками слуха? Ненавидит оливки? Либерал? Отличник? Не смотрел «Игру престолов»? Сангвиник? Веган? Козерог? Не уступает место в метро? Донор крови? Отказался от пластика?

После чего от индивидуальных отличий Зеленский перешел к различиям уже в политико-социальной сфере: «73%, которые выбрали президента. 25%, которые его не воспринимают. Или те, кто не ходил на выборы? Те, кто отмечает Рождество 25 декабря? Или те, кто седьмого января? Кто знаком 100 лет? Или те, кто встретился в 2014-ом?»

Зеленский впервые записал новогоднее видеообращение к украинцам.Президент призвал "ватников" и "бандеровцев" объединиться ради благополучия страны. При этом во время обращения глава государства постоянно переходил с русского языка на украинский.

И ЧТО ТЕПЕРЬ С ЭТИМ ДЕЛАТЬ?

- Это каждый из нас. Это украинцы. Такие как есть. Не идеальные и не святые. Потому что просто люди. Живые. Со своими недостатками и «тараканами. Но в нашем паспорте не указано правильный или неправильный украинец. Нет строки патриот, малоросс, ватник или бандеровец. Там написано: «Гражданин Украины», у которого есть права и обязанности. Мы с вами очень разные, резюмировал Зеленский и задался тем вопросом, ради ответа на который и записал это свое обращение. - И как же нам, таким разным, жить вместе? Отгородиться? Отгородиться огромным забором? Кто убедил нас, что наши различия имеют значение?

После чего попытался дать ответ, так, как он его видит.

- А вдруг это не так? А вдруг это не так? Представьте, разве нас мало что объединяет? Мы одинаково гордимся великими украинцами… Мы одинаково радовались, когда наши вышли на "Евро". Одинаково смеемся, когда едем по ровной дороге. Одинаково радуемся рождению первенца. И не важно мальчика или девочки. Мы счастливы, когда влюблены хоть в Славянске, хоть в Дрогобыче. И кресты на могилах наших солдат в Тернополе, что в Кривом Роге не соревнуются в патриотизме. А когда вернулись наши моряки и наши пленники, мы плакали от счастья и украиноговорящие, и русскоговорящие, и обычная домохозяйка, и успешный адвокат, и президент Украины, - практически начал увещевать он население. - В нашей истории немало эпизодов, которые нас объединяют. И мы научились быть единой страной эпизодически. В новом году нам надо быть единой страной ежедневно. Это должно стать нашей национальной идеей. Научиться жить вместе в уважении ради будущего своей страны. Ведь мы представляем его одинаково – это успешная и процветающая страна, где нет войны, страна, которая вернула своих людей и свои территории. Где неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Где нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку, в которую ты влюблен.

НЕ РЕФЛЕКСИРОВАТЬ!

Совсем другое выступление было у Порошенко.

- В новогодних праздниках есть какая-то магическая сила. При любых обстоятельствах они приносят непреодолимо хорошее настроение. Кто-кто, а наша команда «Европейской солидарности» никогда не опускает рук, мы уверены в победе Украины, и нас точно не сломать! – начал Порошенко свой короткий спич и пояснил, что оптимизм базируется на тех изменениях, которые «украинцы сделали на протяжении последних 5 лет». После чего перешел к выражению уверенности в членстве Украины в ЕС и НАТО. Поблагодарил «воинов, защищающих Украину», что «они дарят безопасность и праздники» - И вне зависимости, кто за кого голосовал, мы все украинцы. Мы все – единый украинский народ, и я хочу, чтобы для каждого из нас сине-желтый флаг был важнее, чем партийные цвета.

- Вместе – мы сила! – закончил свой спич Порошенко и вместе с супругой оптимистично поздравил украинцев в камеру с Новым годом.

Порошенко не задается никакими сомнениями. Он как паровоз, который готов разнести телегу с лошадью, случайно застрявшую на переезде. У него все просто и понятно – есть флаг, есть «едина краина», все под флаг, марш-марш вперед! Конечно, даже тысячи людей не смогут проломить своими лбами бетонную стену без подручных инструментов, но он-то ведь свой лоб побережет.

Новогоднее обращение Порошенко к украинцам.Два украинских телеканала - "Прямой" и "Пятый" - транслировали поздравление бывшего президента страны в новогоднюю ночь.

ИНТЕЛЛИГЕНТ ИЛИ СОГЛАШАТЕЛЬ?

Зеленский в своем выступлении может даже до определенного момента вызвать, если и не симпатию, то сочувствие. Он пытается «рефлексировать», призывает своих сограждан к общности душой и разумом. Как бы декларирует общечеловеческое начало украинцев. Но это не годится для нынешних украинцев. Как это увидеть в луганчанине такого же, как и в хмельничанине? При этом, заметьте, речь идет не о тех, кто остался в Луганске и Донецке, а сбежал или переехал оттуда. Обилие вопросов, на которые он пытается дать простые и «общечеловеческие» ответы, лишь показывает его слабость, нерешительность и неуверенность. Ему уже ответили, и не только активисты в соцсетях. Экс-депутат Верховной Рады и бывший вице-премьер Украины Николай Томенко в ответ на новогоднее выступление Зеленского уже заявил, что «малороссы» и «ватники» не могут быть гражданами страны.

Зеленский мог бы иметь успех и дам из поэтических салонов, который бы восхищались его утонченностью, рефлексией, прекраснодушием и… оторванностью от реальности, подобной их. Украинские радикалы, которым он ни разу жестко не ответил, сейчас готовы рвать его на куски. Ценность новогодних выступлений Зеленского и Порошенко в том, что они показали наличие двух Украин на территории нынешнего государства. Первой – бездумной, решительной, жесткой, бесчеловечной. И появление второй, которая «по локоть в соплях» пытается собрать в единое целое разрозненные куски, задается вопросами, но даже если найдет правильные ответы, сделать все равно ничего не сможет. Это как отличник по ботанике и литературе против гопников в подворотне.

На самом деле же есть и третья Украина (тот же Донбасс), не желающая иметь ничего общего ни с первой, ни со второй, и не считающая для себя из-за этого возможной называться Украиной. Есть и четвертая, и пятая, и шестая. Которые реально не хотят жить друг с другом. Считающие других второсортными, а вот себя исключительными. И свято верящими, что это именно они должны учить соседей, как жить правильно, и, естественно, руководить ими.

И, глубоко неправ Владимир Зеленский, когда говорит, что неважно, как называется улица, лишь бы она была освещена. Или неважно, у памятника кому встречаются юные влюбленные. Если Владимир Александрович запамятовал, то можно ему напомнить, что Гитлер построил прекрасные автобаны на территории Германии, и освещение улиц германских городов было на зависть соседним странам. Но это не сделало его нормальным человеком, а самих немцев – счастливыми. Жуков и Бандера несовместимы. Попытки Зеленского стать президентом не для 73%, а для всех 100% украинцев обречены на провал. Он хочет быть интеллигентом. Н, кроме соглашателя, не получается ничего.

Дальнейший и еще более глубокий раскол Незалежной, похоже, неостановим. Сшивали наживую, по швам и разлезется.