Обнаженная Волочкова гуляет по тайскому острову

Каждый год Анастасия Волочкова радует своих подписчиков откровенными фотографиями с Мальдив. В этом году артистка улетела на тайский остров, где проживает со своим таинственным спутником на комфортабельной вилле. На этом же острове отдыхает и фотограф, подруга Волочковой Елена Галицына, которая запечатлела, как обнаженная балерина гуляет по своей вилле. Хейтеры тут же проснулись, мол, ноги, конечно, у балерины красивые, но зачем полностью обнажаться в своём блоге.

- Мой шпагат многих восхищает, удивляет, вызывает бурю завистливых эмоций по причине его стройности, размаха и грации, - отвечает подписчикам Волочкова. - Кого-то он будоражит, рождает массу фантазий, включая эротические, кого-то раздражает, но точно никого не оставляет равнодушным, впрочем, как и сама я.

volochkova_art Люди, Вы проснулись? Я-да. Обожаю вас вместе с Леночкой Галицыной @studio_lenina555 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир

Во-первых, они поймут, сколько времени, боли и пота нужно потратить на то, чтобы быть в такой великолепной форме. Попробовав самостоятельно растянуть связки, добившись такой феноменальной растяжки, как у меня, укрепив мышцы до такой степени, чтобы этот шпагат мог быть таким же удивительным и разным: горизонтальным, вертикальным, параллельным и перпендикулярным... И вот тогда они получат возможность критиковать меня с высоты собственных достижений. Можем даже сравнить.

volochkova_art Утренний Тайский бриз.. Глазами Леночки Галицыной @studio_lenina555 #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #мир

А во-вторых, возможно, они сильно удивятся, какие новые возможности открываются при наличии гибкого, стройного, растянутого, подтянутого и грациозного тела в близости с мужчинами, и тогда у них просто больше не будет времени и делания злобствовать, найдется куда более приятное занятие.

volochkova_art И вновь мы судьбою случая встретились с Леночкой Галицыной @studio_lenina555 Ищите нас! Мы шедевры представим #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #спорт #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #настроение #премьера #зима #новыйгод #отдых #море

Жаль только, что навряд ли кто-то прислушается к моему совету. Зубоскалить куда как проще…