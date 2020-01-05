2020-01-05T02:58:33+03:00
Звезды

Жена певца Стаса Костюшкина попала в аварию

Юлия пришла в полицию с заявлением, что ее неправильно оштрафовали на 500 рублей, и просит отменить штраф [фото]
Саша ПЯТНИЦКАЯkp.ru
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Жену Стаса Костюшкина задержала полицияЖену Стаса Костюшкина задержала полицияФото: Instagram.com
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Вечером в пятницу, 3 января, супруга певца Стаса Костюшкина Юлия на своем миникупере попала в аварию на парковке торгового центра «Мега» в Теплом Стане, и была оштрафована прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинапекции на сумму в 500 рублей.

А на следующий день, в субботу, Юлия написала заявление, что ее оштрафовали незаконно, и принесла его в Троицкое отделение полиции, где она находится и в эти минуты. Женщина требует отменить штраф на 500 рублей и признать ее невиновной в аварии, о чем Юлия Костюшкина рассказала на своей странице в Instagram.

В качестве доказательства своей невиновности Юлия просит затребовать записи камер наружного видеонаблюдения с места происшествия. ДТП произошло на 22-м километре Калужского шоссе на парковке возле ТРЦ «Мега», расположенной со стороны входа в кинотеатр.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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