Жена певца Стаса Костюшкина попала в аварию

Вечером в пятницу, 3 января, супруга певца Стаса Костюшкина Юлия на своем миникупере попала в аварию на парковке торгового центра «Мега» в Теплом Стане, и была оштрафована прибывшими на место ДТП сотрудниками Госавтоинапекции на сумму в 500 рублей.

А на следующий день, в субботу, Юлия написала заявление, что ее оштрафовали незаконно, и принесла его в Троицкое отделение полиции, где она находится и в эти минуты. Женщина требует отменить штраф на 500 рублей и признать ее невиновной в аварии, о чем Юлия Костюшкина рассказала на своей странице в Instagram.

В качестве доказательства своей невиновности Юлия просит затребовать записи камер наружного видеонаблюдения с места происшествия. ДТП произошло на 22-м километре Калужского шоссе на парковке возле ТРЦ «Мега», расположенной со стороны входа в кинотеатр.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Певец Стас Костюшкин и его жена Юлия: Третий ребенок? Мы готовы!

Супруги уже 15 лет вместе, растят двоих сыновей – 12-летнего Богдана и 3-летнего Мирона (подробности).