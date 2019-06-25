Певец Стас Костюшкин и его жена Юлия: Третий ребенок? Мы готовы!

И работа кипит - Юлия вернулась на телевидение, а у Стаса готов новый хит «Напоюсь».

«Вникаю в интересы сыновей»

- Юля, в ежедневной рубрике «Что я делаю не так», которую вы ведете на ТВ, всегда присутствует психолог. А вы сами к психологу обращались?

Юля: - Действительно, решать любую проблему надо с головы. В свое время, когда я вела программу «Я худею!», у нас с героинями тоже работали психологи. В рубрике, которую я сейчас веду (в программе «Мальцева» на НТВ. - Авт.), разбираем женские проблемы, в том числе с психологом. У нас в голове с детства могут засесть моменты, которые мешают уже во взрослой жизни. Сама я ни разу не занималась с психологом, но иногда задумываюсь: а может, надо попробовать? Например, есть нюансы со старшим сыном Богданом. Ему двенадцать с половиной - начинается переходный возраст. Я понимаю, что нам нужен психолог, который разберет отношения мамы и сына.

- Доверие начинает уходить из отношений?

Юля: - У меня никогда не было проблем с детьми, но начинают появляться первые ласточки: иногда я его не понимаю. Бывает, он меня не слышит, начинается конфронтация. Я, может, перегибаю палку, потому что строгая мама. Постараюсь не потерять доверия, дружбы и расположения ребенка. Хочу, чтобы, когда сын перерастет переходный возраст, он, так же как в детстве, приходил и говорил: «Мама, можно я у тебя спрошу? Можно я тебе расскажу?» У Богдана в школе есть психолог - все ученики к нему ходят, он там выговаривается.

- А как папа выстраивает отношения с сыновьями?

Стас: - Стараюсь общаться с детьми, как отец общался со мной. Это больше похоже на отношения между старшим и младшим братьями - они более доверительные, чем у папы и сына. Иногда в разговоре могу сказать: «Братан, ты что делаешь?!» В общем, нахожу общий язык разными способами. Я все знаю про компьютерные игры, фильмы, новинки интернета. Стараюсь вникать в интересы сыновей, чтобы держать руку на пульсе не только моды, но и интересов моих детей.

- Когда мама и папа увлечены спортом, то и дети наверняка ходят в секции?

Юля: - Мирон еще маленький, поэтому у меня еще есть время присмотреться к его интересам. А Богдан занимается кудо (боевое единоборство. - Авт.). Мы живем за городом, и сын учится в такой школе, где находится с 8 утра и до 7 вечера, поэтому у него учеба совмещена со спортивными и дополнительными занятиями. Там у них и актерское мастерство, и много всего другого. Любимое увлечение Богдана - мультипликация. Ему нравится рисовать: постоянно изучает в YouTube, как делают мульты, штудирует комиксы. Этому увлечению года четыре - пока не разонравилось.

Юлия Костюшкина демонстрирует на отдыхе идеальную фигуру. Недавно она похудела на 6 кг. Фото: личный архив

«Никогда друг друга не проверяли»

- Если в семье случилась бытовая ссора, то кто первый ее нейтрализует?

Юля: - Нейтрализатором стараюсь быть я. Потому что я и активатор! У моего мужа накопительная система координат жизни: он накапливает все - начиная от информации и заканчивая обидами. И выдает, когда я к этому не готова. Происходит цунами, которое я активировала, к примеру, пару месяцев назад и уже забыла о ссоре. А он вернул мне это прямо здесь и сейчас, и я должна все это быстро разгрести.

- Это претензии типа «Ты картошку невкусно пожарила»?

Юля: - Муж может начать выступать и по поводу еды, и по поводу того, что я плохая мать, плохая жена, плохая хозяйка - стандартный набор для ссор. Мы ругаемся редко, но метко. Я поначалу сильно переживала, плакала. А теперь говорю: «Да-да, Стасик, ты прав!» Не провоцирую итальянские страсти, не устраиваю разборы полетов. Всегда стараюсь спокойно разговаривать и нейтрализую любое недоразумение. Ну не могу я ложиться спать, когда мы друг к другу попами. Мне надо, чтобы кислород в спальне был спокойным и можно было заснуть без электрических разрядов.

- А теперь послушаем мужскую версию: кто зачинщик и ликвидатор редких, но метких ссор?

Стас: - Это все дело рук моей жены (смеется). У меня действительно взрывной характер, я чаще лев (Стас и правда Лев по гороскопу. - Авт.), который лежит под пальмой и его можно долго подергивать за хвост, и он не будет реагировать. Но если льва довести, то он поворачивает голову и съедает обидчика. И всех это почему-то удивляет. Я не буду предупреждать - сразу сожру, и на этом все закончится. А моя жена... Она другая. Может поднять бучу даже по мелочи и сама же ее прекратит. Это очень хорошее качество.

- Стас, вы гастролирующий артист. Случалось, что супруга ревновала и проверяла? Может Юля неожиданно приехать на гастроли или звонить по вечерам с проверками?

Стас: - Жена никогда меня не проверяла - мы сразу начали друг другу доверять. Когда в семье есть недоверие, значит, где-то произошла ошибка. И как в компьютерной программе, эта ошибка будет дальше разрушать отношения. Где-то появилось недопонимание, муж и жена пошли в разные стороны. Думаю, что секрет нашего долголетия с Юлей - это наши дети. Ты собираешься на работу, и маленький ребенок говорит: «Папа, приезжай быстрее домой!» В такой ситуации нормальный отец уже точно никуда не свернет по пути к детям и жене.

Мы не контролируем друг друга. Я точно знаю, что моя жена никогда в жизни, даже если будет возможность и никто не узнает, не изменит мне. И я такой же. И вообще хочу напомнить, что я идеальный муж, который никогда ничего не запрещает, который все позволяет. Чем больше ты даешь свободы человеку, тем меньше она ему нужна.

- И даже не ревнуете? А если захочет сняться для обложки мужского журнала?

Стас: - Я не против!

Юля: - Давно хочу, но ни разу не предлагали. Гораздо больше я хочу свой проект на телевидении. Я давно играю в замечательном спектакле Егора Дружинина «Всюду жизнь». Но в душе я телевизионный наркоман. Я очень люблю камеру с детства и знаю, что она мне отвечает тем же.

Фото: личный архив

«Работающая жена - это хорошо»

- Не было мыслей после рождения второго ребенка заниматься детьми?

Юля: - Это не про меня. Я всегда говорю, что я не «отчаянная домохозяйка». Хотя я все успеваю делать по дому: вкусно готовлю, у меня все одеты-обуты, у всех построено расписание... Конечно, когда я уезжаю на целый день на съемки, мне помогает няня. Спасибо Стасу, что она у нас есть.

Стас: - Когда Юля не работает, она не может найти себе места. Тогда я должен что-то придумывать, чтобы ей было спокойнее, а так как я в этом отношении плохой фантазер, то ничего придумать хорошего не могу. Поэтому нет ничего лучше, чем работающая жена. Во-первых, это дополнительные деньги в семейный бюджет. Во-вторых, занятость жены всегда держит ее в хорошем тонусе - и визуальном, и ментальном.

- А вы, Стас, можете себе позволить отказаться от выступления - к примеру, ради важной личной даты?

Стас: - Нет, я сейчас беру все! Первые 15 лет на сцене меня не все устраивало. Не все, что происходило в проекте «Чай вдвоем». А то, что я сейчас делаю, наконец-то полностью меня удовлетворяет, я долго шел к этому. Мне хорошо на сцене, я чувствую отношение зрителей и знаю, какой фидбэк будет после концерта. Да я откажусь свой день рождения отмечать, если есть работа!

«Была очень сложная полоса»

- Знаменитости публикуют в Инстаграме идиллические картинки семейных ужинов, с отдыха, концертов, съемок. Но ведь у вас, как и в любой семье, за 15 лет брака наверняка были моменты, когда было трудно?

Юля: - Да чего только не было за эти 15 лет! Я периодически пытаюсь объяснить подписчикам в социальных сетях: «Друзья, мы со Стасиком не родились такими, у нас абсолютно обычные семьи…» И у него, и у меня было советское детство - родители каждую копейку считали. Финансовые сложности в нашей с ним семье случились, когда распался дуэт «Чай вдвоем». А личные проблемы начались пять лет назад - я вообще думала, что мы разведемся. У меня была четкая уверенность, что мы что-то потеряли в отношениях и никак не можем найти выход. Мы часто ругались, в воздухе витало какое-то непримирение и с одной, и с другой стороны. Была очень сложная полоса... Как мы из этого вышли, я не помню.

- Как-то само собой все разрулилось?

Юля: - Наверное, да.

- Вы ведь тогда со Стасом пережили страшную трагедию...

Юля: - Возможно, что потеря ребенка в какой-то мере способствовала нашему сближению. У меня случилась замершая беременность. По медицинским показаниям нужно было делать аборт. Когда я шла в операционную, у меня была истерика. У ребенка не развилось сердце, разумом я понимала слова врачей о том, что там уже никого нет живого... Но у меня было полное ощущение, что я сама убиваю этого ребенка. После этого я поняла, что если забеременею, то никогда в жизни не скажу: «Не вовремя, мне сейчас не надо...» После этой истории наши со Стасом отношения потихонечку стали склеиваться заново. Мы достаточно продолжительное время пытались снова завести ребенка, но у нас ничего не получалось. И Мироша случился абсолютным сюрпризом. Это произошло на новой волне наших чувств и отношений. Понаблюдайте за Мирошей, и вы поймете, что этот ребенок рожден в любви. И купается в ней до сих пор! Когда забеременела Мирошей, сама ушла из проекта «Я худею!». И только после этого, отведя четыре сезона, стала получать в социальных сетях комментарии о том, какая я была прекрасная ведущая. До сих пор с участниками проекта поддерживаю связь, переписываюсь, делюсь советами.

- В Яндексе самые популярные запросы с фамилией «Костюшкины» такие: «Женщина, я не танцую» и «Костюшкины ждут третьего ребенка». Есть причины для второго запроса?

Юля: - Как интересно! Я вроде похудела на 6 кг.

- То есть вы в принципе не против, но не сейчас?

Юля: - Да! Нам хорошо с 12-летним и 3-летним сыновьями. Мы до сих пор ночью Мирона поднимаем, на горшок сажаем. И пока я не готова к новым бессонным ночам.

- Но девочки вам для равновесия не хватает.

Юля: - Если у меня будет третий сын, я буду счастлива. У нас дочку всегда хотел папа. И хочет до сих пор. Когда во время второй беременности я пришла со Стасом на УЗИ и доктор сказал: «У вас опять мальчик!», Стас на мгновение расстроился, а я была на седьмом небе от счастья. Я вроде и хочу ему девочку родить… Но, понимаете, сейчас я одна девочка у моих мужчин. Мне так хорошо! Старший ребенок у меня - муж, младшие - Богдан и Мирон. А если случится третий ребенок? Пусть случится, я только за.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мама из инстаграма

Женщины умудряются зарабатывать деньги в декрете, причем солидные суммы, рассказывая в соцсетях о подгузниках и детском питании

Это раньше мамочки судачили о воспитании чад на лавочках у песочниц. Теперь модно рассказывать о своих материнских буднях в социальных сетях - напоказ сотням тысяч подписчиков. Можно даже рожать в прямом эфире и этим кормить семью. В чем секрет успешных инстамам? И как зарабатывать деньги в декрете? Они расскажут сами (подробности).